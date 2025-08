Chef de alto nível: eliminação do quinto episódio

Eliminação no "Chef de Alto Nível": Bruno Preto é o eliminado da vez

Na terça-feira, 29 de outubro, ocorreu o quinto episódio da fase de equipes do reality show "Chef de Alto Nível". Durante a competição, o time orientado pelo chef Atalla se destacou, garantindo a vitória nas diversas tarefas do dia. No entanto, a atenção estava voltada para a prova de eliminação, onde dois competidores se enfrentaram com pratos à base de milanesa.

Os cozinheiros Bruno Preto, do time Vanzetto, e Flan Souza, do time Rueda, foram os escolhidos para essa difícil tarefa. Após a preparação dos pratos, Flan saiu vencedor, enquanto Bruno foi eliminado do programa.

Detalhes da Competição

Antes da prova de eliminação, os concorrentes participaram de um desafio em que deveriam fazer pratos de cumbuca. O time Vanzetto, liderado por Bruno Preto, ficou na Cozinha do Topo, enquanto o time Rueda e o time Atalla ocuparam, respectivamente, a Cozinha do Meio e a Cozinha do Porão. Luiz Lira, do time Atalla, foi destacado pelo seu prato, recebendo o broche de imunidade.

Após essa prova, Flan e Bruno foram indicados para a eliminação, com Atalla assumindo a mentoria na tarefa decisiva. A escolha do prato à base de milanesa trouxe uma nova dinâmica e desafios para os competidores, que tiveram que mostrar suas habilidades sob pressão.

Próximos Passos

O programa "Chef de Alto Nível" é exibido nas terças e quintas-feiras, sempre após o programa de sucesso "Vale Tudo". A competição segue promovendo um ambiente de aprendizado e desafios entre os participantes, com a presença constante da chef Ana Maria Braga, que oferece conselhos valiosos aos cozinheiros.

Com mais eliminados à frente, a expectativa agora recai sobre os próximos episódios, onde novos pratos e provas prometem trazer muito mais emoções e surpresas para o público.