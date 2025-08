Países solicitam mudança da COP de Belém, afirma presidente

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, encontrou um cenário de tensões quanto à realização da conferência sobre clima da ONU em Belém. Ele informou que vários países expressaram a intenção de que o evento não ocorra na capital do Pará devido aos altos preços praticados pelos hotéis locais durante o período da reunião.

Em uma declaração, o embaixador revelou que os preços de hospedagem em Belém estão sendo cobrados a valores dez vezes superiores aos normais. Na maioria das edições anteriores da conferência, os aumentos costumavam ser de duas a três vezes. “Os hotéis podem não estar cientes da crise que estão criando”, disse o embaixador durante um evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, em parceria com a Associação de Correspondentes Estrangeiros.

Além disso, Corrêa destacou que os preços abusivos estão gerando preocupações significativas. O governo brasileiro está se empenhando para convencer os hotéis a reduzirem suas tarifas, mas, segundo ele, por lei não é possível impor essa redução.

A situação gerou um descontentamento especial entre os países em desenvolvimento. Para abordar essa questão, a UNFCCC, que é o braço da ONU voltado para o clima, convocou uma reunião de emergência no dia 29 de agosto. Nesse encontro, o Brasil se comprometeu a tratar das preocupações relacionadas à hospedagem e a fornecer um retorno em uma nova reunião agendada para 11 de agosto.

Richard Muyungi, presidente do Grupo de Negociadores Africanos, afirmou que o Brasil assegurou que as questões sobre abrangência e adequação das hospedagens seriam revistas no encontro futuro. Ele enfatizou a importância de garantir que os custos não afetem a participação dos delegados africanos. “Não estamos dispostos a reduzir nossa delegação. O Brasil tem diversas opções para garantir uma conferência de qualidade”, ressaltou Muyungi, pedindo respostas mais efetivas do país anfitrião.