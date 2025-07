Frente fria traz chuvas de até 150 mm e temperaturas baixas

Instabilidade Climática no Litoral do Sudeste Brasileiro

A região Sudeste do Brasil, especialmente seu litoral, está passando por um período de instabilidade climática devido à passagem de uma frente fria. Esse fenômeno tem intensificado os ventos marítimos e causado o acúmulo de umidade, resultando em áreas de instabilidade nas três principais cidades litorâneas: São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Até o próximo domingo, dia 6, a previsão é de chuvas frequentes nas áreas costeiras, com possibilidade de intensidade moderada a forte por períodos prolongados. Embora a chance de raios seja baixa, as autoridades estão alertando sobre o risco de deslizamentos de terra e problemas como alagamentos e transbordamento de córregos. Essas situações são mais preocupantes em cidades localizadas próximo ao litoral.

Acúmulo de Chuva e Média Histórica

Os especialistas em meteorologia antecipam que o volume de chuvas durante esta semana deve ser significativo. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a expectativa é que se acumulem até 150 mm, um valor bem acima da média para julho, que é tradicionalmente um mês de pouca chuva. No litoral de São Paulo e Espírito Santo, a previsão é de chuvas entre 50 mm e 100 mm.

Recentemente, o litoral de São Paulo já havia registrado cerca de 50 mm de chuva em menos de 24 horas. Esta situação foi observada na Baixada Santista e no Litoral Norte, onde a chuva se intensificou nesta quarta-feira.

Impactos nas Cidades do Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, as chuvas começaram a aumentar nesta quarta-feira, afetando lugares como Angra dos Reis e Paraty, que estão entre as áreas mais impactadas. O Grande Rio também apresenta registros de chuvas acima do normal, com locais como a Rocinha recebendo 80 mm e o Alto da Boa Vista, 76,4 mm entre os dias 1 e 2 de julho. A média histórica de julho para a cidade é de 57 mm, refletindo a intensidade das chuvas dos últimos dias. A região serrana do estado e as cidades capixabas também devem experimentar a chuva frequente até o próximo fim de semana.

Temperaturas Baixas e Mar Agitado

Com a persistência das chuvas e a entrada de ar frio de origem polar, as temperaturas devem permanecer baixas em todo o leste da região Sudeste. A sensação de frio será maior em áreas como Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, além de todo o estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Especialmente nas tardes, as temperaturas se manterão mais amenas nos próximos dias.

Os moradores do litoral devem estar atentos ao mar, que pode ficar agitado. A passagem de um ciclone extratropical pela costa da região Sul e os ventos marítimos constantes podem elevar as ondas, aumentando o risco de ressaca nas praias.

A população é orientada a seguir as atualizações meteorológicas e a ter cuidados redobrados, especialmente em áreas de risco de alagamento e deslizamentos.