Fiat Strada é o carro mais vendido segundo a Fipe

A Fiat Strada conquistou o primeiro lugar no ranking de vendas de carros e comerciais leves no Brasil. Fabricada em Betim (MG), essa picape vem se destacando em várias versões, com preços que vão de R$ 111.990 a R$ 146.990. Para quem busca uma opção versátil e com apelo no dia a dia, a Strada tem muito a oferecer.

Até o dia 11 de setembro, a quantidade de unidades vendidas chegou a 5.284, o que representa um crescimento de 8% em relação a agosto. No total, já são impressionantes 92.715 unidades comercializadas em 2025. Pode-se dizer que a Fiat acertou a mão com o modelo, que é muito bem aceito pelo público.

Logo atrás, está o Volkswagen Polo, com 3.879 vendas. O Chevrolet Onix também se destacou, com 2.908 unidades vendidas no mesmo período. E não podemos esquecer do Toyota Corolla Cross, que lidera entre os SUVs, aparecendo em quinto lugar com 2.907 licenciamentos. O Fiat Argo segue na sequência, ocupando a sexta posição com 2.702 unidades.

Na lista ainda aparecem o Hyundai Creta, segundo em vendas entre SUVs com 2.573 emplacamentos, e a Volkswagen Saveiro, que fechou o ranking em oitavo lugar com 2.489 unidades. O Volkswagen T-Cross encerra a lista dos mais vendidos com 2.431 unidades.

Conhecendo as versões e preços da Fiat Strada 2026

Se você está em busca de informações sobre as versões da Fiat Strada 2026, aqui vai um resumo:

Endurance Cabine Plus 1.3 2026 – R$ 111.990

– R$ 111.990 Freedom Cabine Plus 1.3 2026 – R$ 118.990

– R$ 118.990 Freedom Cabine Dupla 1.3 2026 – R$ 126.990

– R$ 126.990 Volcano Cabine Dupla 1.3 2026 – R$ 129.990

– R$ 129.990 Volcano Cabine Dupla 1.3 CVT 2026 – R$ 135.990

– R$ 135.990 Ultra Cabine Dupla Turbo 200 CVT 2026 – R$ 146.990

– R$ 146.990 Ranch Cabine Dupla Turbo 200 CVT 2026 – R$ 146.990

A Strada é equipada com duas opções de motor. Nas versões mais acessíveis, o motor 1.3 Firefly entrega até 107 cv e 13,6 kgfm de torque, sempre com um câmbio manual de cinco marchas. Para quem gosta de um pouco mais de conforto, as versões Volcano oferecem a mesma motorização, mas com a opção de um câmbio automático CVT que simula sete marchas, perfeito para encarar o trânsito com mais tranquilidade.

As versões topo de linha, Ultra e Ranch, são equipadas com um motor T200 1.0 turbo flex, que chega a gerar 130 cv e 20,4 kgfm de torque, também sempre com o câmbio CVT.

Em termos de dimensões, a Strada é bastante generosa: são 4,48 m de comprimento, 1,73 m de largura e 1,60 m de altura. Além disso, a distância entre eixos de 2,74 m proporciona uma estabilidade interessante. Na versão de cabine simples, a capacidade de carga pode chegar a 720 kg, com um espaço de 1.354 litros na caçamba. Já as versões com cabine dupla suportam até 650 kg e 844 litros de volume, que é bem prático para quem precisa transportar equipamentos ou até mesmo fazer uma viagem com a família.

Com tantos pontos positivos, é fácil ver porque a Fiat Strada se tornou a queridinha do público brasileiro.