Notícias

Estudo aponta cidades onde brasileiros são mais felizes

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Estudo revela que os brasileiros são mais felizes vivendo nestas cidades
Estudo revela que os brasileiros são mais felizes vivendo nestas cidades

Um estudo recente trouxe à tona as cidades mais felizes do Brasil, seguindo critérios estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). O levantamento, divulgado pela revista Bula, destaca diferentes municípios brasileiros que se sobressaem por fatores como a qualidade de vida e a infraestrutura. O objetivo foi entender o que faz essas cidades serem verdadeiros exemplos de felicidade urbana.

O estudo se baseou nas diretrizes do World Happiness Report, adaptadas para o nosso contexto. Os critérios de avaliação incluíram PIB per capita, expectativa de vida saudável, apoio social, liberdade de escolha, saúde, segurança, sustentabilidade ambiental e participação social. Para isso, foram utilizadas fontes como o IBGE e outras pesquisas institucionais.

Liderando o ranking, temos Joinville, em Santa Catarina, seguida de perto por São José dos Campos, em São Paulo, e Curitiba, no Paraná. Essas cidades se destacam não só pela boa infraestrutura, mas também pelo alto bem-estar social que oferecem aos seus habitantes.

Critérios de avaliação de felicidade urbana

Joinville, por exemplo, não é só conhecida por seu desenvolvimento industrial. A cidade abriga a única filial do Teatro Bolshoi fora da Rússia, o que certamente enriquece sua cena cultural. Quem mora lá pode desfrutar de uma mistura única de lazer e oportunidades.

Em São José dos Campos, a inovação e a qualidade dos serviços públicos são fundamentais para a alta qualidade de vida. É lá que se encontra o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o que reforça a imagem da cidade como um centro de tecnologia e conhecimento.

Destaques do ranking: Joinville e São José dos Campos

A lista das cidades felizes não para por aí. Gavião Peixoto, também em São Paulo, é celebrada pelos baixos índices de violência e pela forte coesão comunitária, proporcionando um ambiente tranquilo para seus moradores. Já Maringá, no Paraná, impressiona pela arborização e pelo planejamento urbano, sendo amplamente reconhecida pela qualidade de vida que oferece.

Campinas e Vinhedo, ambas em São Paulo, também figuram entre as melhores. Campinas é um polo de inovação tecnológica, enquanto Vinhedo encanta com sua excelente qualidade de vida e eventos culturais, como a famosa Festa da Uva. Ambas contribuem para o bem-estar de seus habitantes de maneiras únicas.

Importância de fatores não econômicos

Essa pesquisa reafirma que a felicidade urbana não se resume apenas a indicadores econômicos. Elementos como acesso à saúde, educação de qualidade, um meio ambiente sustentável e participação social são cruciais para a felicidade nas cidades. Políticas públicas focadas no bem-estar social estão no centro das estratégias dessas cidades, e a tendência de promover essas iniciativas pode resultar em melhorias duradouras na qualidade de vida.

Essas informações, por incrível que pareçam, revelam um lado do Brasil que muitos desconhecem. Afinal, felicidade urbana é um tema que vai muito além de números; trata-se de como as pessoas vivem e se sentem em suas comunidades.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Filho de união informal tem direito a pensão alimentícia imediata — tribunais garantem alimentos provisórios mesmo sem registro do pai

Filho fora do casamento pode receber pensão imediata

10 minutos atrás
O uso de laptops e smartphones está causando danos silenciosos ao seu corpo

O impacto silencioso de laptops e smartphones na sua saúde

15 minutos atrás
Filho que paga sozinho hospital e remédios de pais idosos pode cobrar ressarcimento dos irmãos na herança, confirmam tribunais

Filho arca com custos de pais idosos e pode cobrar herança

20 minutos atrás
Profissão inusitada paga mais de R$ 13.000,00

Profissão surpreendente oferece salário acima de R$ 13.000,00

45 minutos atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo