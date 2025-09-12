Estudo aponta cidades onde brasileiros são mais felizes

Um estudo recente trouxe à tona as cidades mais felizes do Brasil, seguindo critérios estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). O levantamento, divulgado pela revista Bula, destaca diferentes municípios brasileiros que se sobressaem por fatores como a qualidade de vida e a infraestrutura. O objetivo foi entender o que faz essas cidades serem verdadeiros exemplos de felicidade urbana.

O estudo se baseou nas diretrizes do World Happiness Report, adaptadas para o nosso contexto. Os critérios de avaliação incluíram PIB per capita, expectativa de vida saudável, apoio social, liberdade de escolha, saúde, segurança, sustentabilidade ambiental e participação social. Para isso, foram utilizadas fontes como o IBGE e outras pesquisas institucionais.

Liderando o ranking, temos Joinville, em Santa Catarina, seguida de perto por São José dos Campos, em São Paulo, e Curitiba, no Paraná. Essas cidades se destacam não só pela boa infraestrutura, mas também pelo alto bem-estar social que oferecem aos seus habitantes.

Critérios de avaliação de felicidade urbana

Joinville, por exemplo, não é só conhecida por seu desenvolvimento industrial. A cidade abriga a única filial do Teatro Bolshoi fora da Rússia, o que certamente enriquece sua cena cultural. Quem mora lá pode desfrutar de uma mistura única de lazer e oportunidades.

Em São José dos Campos, a inovação e a qualidade dos serviços públicos são fundamentais para a alta qualidade de vida. É lá que se encontra o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o que reforça a imagem da cidade como um centro de tecnologia e conhecimento.

Destaques do ranking: Joinville e São José dos Campos

A lista das cidades felizes não para por aí. Gavião Peixoto, também em São Paulo, é celebrada pelos baixos índices de violência e pela forte coesão comunitária, proporcionando um ambiente tranquilo para seus moradores. Já Maringá, no Paraná, impressiona pela arborização e pelo planejamento urbano, sendo amplamente reconhecida pela qualidade de vida que oferece.

Campinas e Vinhedo, ambas em São Paulo, também figuram entre as melhores. Campinas é um polo de inovação tecnológica, enquanto Vinhedo encanta com sua excelente qualidade de vida e eventos culturais, como a famosa Festa da Uva. Ambas contribuem para o bem-estar de seus habitantes de maneiras únicas.

Importância de fatores não econômicos

Essa pesquisa reafirma que a felicidade urbana não se resume apenas a indicadores econômicos. Elementos como acesso à saúde, educação de qualidade, um meio ambiente sustentável e participação social são cruciais para a felicidade nas cidades. Políticas públicas focadas no bem-estar social estão no centro das estratégias dessas cidades, e a tendência de promover essas iniciativas pode resultar em melhorias duradouras na qualidade de vida.

Essas informações, por incrível que pareçam, revelam um lado do Brasil que muitos desconhecem. Afinal, felicidade urbana é um tema que vai muito além de números; trata-se de como as pessoas vivem e se sentem em suas comunidades.