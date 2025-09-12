Fiat Argo atinge 10 mil unidades vendidas no ano

Em agosto, o mercado de hatches no Brasil deu uma leve esfriada pelo terceiro mês consecutivo. Foram emplacadas 56.572 unidades, o que representa um pouco mais de 26% dos 214.490 veículos vendidos no mês. Comparando com o mesmo período do ano passado, houve uma queda de 5,1%, e em relação a julho, a diferença foi bem pequena, de apenas 0,9%.

Mas calma que as notícias não são todas ruins! O Fiat Mobi, por exemplo, chegou a 7.045 emplacamentos, quase 48% a mais que no mesmo período do ano passado. O modelo segue firme e forte como líder no segmento de entrada. Em segundo lugar, o Renault Kwid, com 5.025 unidades, também deu uma melhorada em relação às vendas de julho. E não podemos esquecer do BYD Dolphin Mini que já é um sucesso, superando as 3 mil unidades pelo segundo mês consecutivo.

Os Destaques do Mês

O VW Polo continua brilhando como o carro mais vendido nas últimas cinco semanas, com 12.908 unidades. Surpreendente, não? Para se ter uma ideia, quase 73% desse total são da versão Track, que está chamando a atenção dos brasileiros. O Fiat Argo, com 10.097 emplacamentos, também teve um desempenho excepcional, sendo seu melhor resultado desde novembro do ano passado. O Hyundai HB20, com 7.590 unidades, fechou o trio de destaques.

Pena que o Chevrolet Onix, uma vez uma verdadeira potência, saiu perdendo espaço — caindo para 5.815 unidades, mais de um terço a menos do que no último ano, mesmo com suas atualizações nas concessionárias. A briga pela quinta posição foi acirrada, com o BYD Dolphin Mini (1.311) chegando bem perto do Honda City Hatch (1.357). Por outro lado, as marcas francesas, como Citroën e Peugeot, ainda não conseguiram emplacar mil unidades mensais.

Vendas dos Hatches Compactos

Os números falam por si. No topo da lista, o Fiat Mobi alcançou 7.045 unidades em agosto e 48% a mais em relação ao ano anterior. O Renault Kwid, embora tenha vendido 5.025 unidades, fez um bom trabalho em reduzir a diferença para o líder. E o BYD Dolphin Mini? Bom, esse conquistou 3.300 emplacamentos e se firmou na competição.

| Pos. | Modelo | Total 2025 | Ago/25 | Jul/25 | Ago/24 | Variação (%) |

|——|———————|————|——–|——–|——–|—————-|

| 1º | Fiat Mobi | 48.375 | 7.045 | 8.099 | 4.770 | +47,69 |

| 2º | Renault Kwid | 35.130 | 5.025 | 3.726 | 4.621 | +8,74 |

| 3º | BYD Dolphin Mini | 19.526 | 3.300 | 3.011 | 2.295 | +43,79 |

Uma Olhada nos Hatches Premium

Agora, se você curte os hatches premium, saiba que o Mini Cooper fez bonito! Com 128 unidades vendidas, ele dominou a categoria, segurando quase 70% do mercado e crescendo mais de 120%. O Audi A3, ficou em segundo, com 34 unidades, seguido do Toyota Corolla GR, que emplacou 13. O Honda Civic Type R veio logo atrás, com 8.

| Pos. | Modelo | Total 2025 | Ago/25 | Jul/25 | Ago/24 | Variação (%) |

|——|———————–|————|——–|——–|——–|—————-|

| 1º | Mini Cooper/JCW | 732 | 128 | 107 | 58 | +120,69 |

| 2º | Audi A3 | 119 | 34 | 28 | 35 | +18,38 |

| 3º | Toyota Corolla GR | 56 | 13 | 12 | 3 | +333,33 |

Se você está no mercado em busca de um hatch, as opções estão aí, algumas em ascensão e outras precisando de uma repaginada. O que importa é encontrar aquele que faz seu coração acelerar na hora de dirigir.