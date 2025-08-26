Fiat reduz valor da Ducato 2026 em R$ 56,4 mil para CNPJ

A Fiat Ducato Minibus Comfort 2.2 Diesel 4P 18L, ano/modelo 2025/2026, vem com uma proposta irresistível para quem busca um transporte confiável e econômico. O preço à vista é de R$ 319.512, um descontão em relação ao valor original de R$ 375.990. Mas essa oferta é exclusiva para vendas diretas a microempresas e produtores rurais que possuem CNPJ ativo.

Quem está pensando em investir nessa belezura pode contar com uma equipe especializada nas concessionárias Fiat. Eles são super solícitos e podem orientar sobre toda a documentação necessária, prazos e, claro, as melhores opções de financiamento, principalmente para o pessoal que trabalha no campo.

### Motor e Desempenho

A nova Ducato chega com um motor 2.2 Turbodiesel, completamente renovado. Ele mantém os 140 cv da versão anterior, mas o torque subiu de 34,7 kgfm para 35,7 kgfm, fazendo com que você sinta mais personalidade ao acelerar, especialmente quando está carregado. E o melhor: a Fiat promete até 8% mais economia de combustível.

Em termos de consumo, estamos falando de 10,8 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada. Isso é um alívio no bolso, especialmente em viagens longas ou quando você está enfrentando o trânsito pesado do dia a dia.

### Design Para Impressionar

Agora, olhando para o design, a Ducato 2026 ganhou um novo para-choque, além de retrovisores modernos e calotas estilosas. As opções de cores também aumentaram! Além do Prata Grigrio Artense e do Branco Bachisa, agora você pode optar pelo Preto Carbon, dando um toque mais elegante à sua van.

### Conforto e Tecnologia

No interior, a cabine é bem equipada. Ela traz um volante com direção elétrica, um painel de instrumentos mais moderno e um rádio Bluetooth de 5”. A Fiat realmente focou no conforto, e isso pode ser sentido na hora de dirigir, especialmente em longas jornadas.

A Ducato se destacou no mercado, liderando as vendas no segmento de vans com 37% de participação. Isso diz muito sobre a confiança que os brasileiros têm nesse modelo. Para quem busca um pouco mais de tecnologia, o sistema Fiat Connect////Me oferece telemetria e rastreamento, com serviços como geolocalização e até ajuda em caso de furto. E o melhor: tudo isso é gratuito por 12 meses!

### Equipamentos e Segurança

Seu novo brinquedo vem de fábrica com ar-condicionado, incluindo um ar-condicionado suplementar para o salão de passageiros, cintos de segurança retráteis de 3 pontos, e faróis com regulagem elétrica de altura. Esse lastro de conforto e segurança é fundamental, principalmente se você costuma fazer viagens longas com as crianças ou com uma equipe.

Outros itens importantes incluem faróis com regulagem de altura, direção elétrica e sensor de estacionamento traseiro. Você vai perceber que tudo isso facilita muito a manobra em estacionamentos apertados, não é mesmo?

### Resumo dos Preços

Se você ficou curioso sobre os preços, aqui vai um resumo:

| Configurações | Preço Geral | Preço para CNPJ e PR | Desconto |

|———————-|——————|——————–|——————|

| Ducato Comfort | R$ 375.990,00 | R$ 319.512,00 | R$ 56.478,00 |

A Ducato Comfort se mostra uma excelente opção para quem precisa de uma van para trabalho, com muito conforto, tecnologia e economia. É um investimento que pode realmente fazer a diferença no dia a dia!