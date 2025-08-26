CNH gratuita disponível: veja os estados com editais abertos

Um novo programa do governo promete facilitar a vida de muitos brasileiros que sonham em conquistar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem ter que gastar um centavo. A ideia, sancionada pelo presidente Lula, é destinada principalmente a quem está na faixa de baixa renda e já está inscrito no CadÚnico.

A Lei n.º 15.153/2025, que começou a valer em 12 de agosto, cobre todas as despesas do processo de habilitação. Isso inclui desde os exames médicos e psicológicos até as aulas práticas e teóricas. E sabe aquele momento nervoso antes da prova? Se o candidato não passar, ainda pode fazer uma segunda tentativa sem custo. Com certeza, uma mão na roda para quem está começando! O foco é incluir mais pessoas no mercado de trabalho e garantir que todos tenham um espaço nas ruas.

Para participar desse programa, é preciso ter pelo menos 18 anos, estar no CadÚnico e ter uma renda familiar que não ultrapasse meio salário mínimo – o que atualmente corresponde a R$ 759. O pessoal pode se inscrever diretamente em um CRAS, ou Centro de Referência de Assistência Social. Super prático!

Já tem estado abrindo editais, como o Rio Grande do Sul, Roraima e Espírito Santo. Esses lugares já publicaram listas de selecionados, e a expectativa é que outros estados, como Goiás e Paraíba, sigam o exemplo em breve. Então, se você mora por lá, fique ligado nas notícias!

Ter a CNH é um passaporte importante para muitos, especialmente para quem está em busca de novas oportunidades de trabalho. E como não amar a liberdade que dirigir proporciona? Afinal, poder pegar a estrada em um final de semana ou ir para o trabalho sem depender de transporte público é um sonho que muitos almejam.

Com essa nova lei, a esperança é que mais Detrans se mobilizem para lançar editais nas próximas semanas, alcançando um número ainda maior de pessoas que precisam dessa ajuda em tempos difíceis.