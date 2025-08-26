Sandra retorna com novos desafios em Êta Mundo Melhor

A personagem Sandra, vivida por Flávia Alessandra, fará seu retorno à novela Êta Mundo Melhor! com promessas de novos conflitos e reviravoltas. A vilã, conhecida por sua crueldade em Êta Mundo Bom! (2016), retorna disposta a retomar seu papel de destaque na trama e a colocar em prática novos planos de vingança.

Durante seu tempo na prisão, Sandra já havia mostrado seu lado maligno ao instigar Celso, interpretado por Rainer Cadete, a sequestrar o filho de Candinho, vivido por Sergio Guizé. Além disso, ela se envolveu em brigas na prisão e até mesmo assassinou uma carcereira. Sua fuga foi facilitada pela ajuda de Ernesto, interpretado por Eriberto Leão, que é seu cúmplice há tempos. O retorno da personagem era uma dúvida que os telespectadores aguardavam, e a confirmação veio recentemente.

De acordo com informações da Globo, o retorno de Sandra será oficializado a partir de 15 de setembro. Em comunicado, a emissora anunciou: “Sim, é oficial. Ela está voltando. Ainda pior, se é que isso é possível… Disposta a fazer qualquer coisa para tirar da frente quem atrapalhar os seus planos.”

A volta de Sandra acontece em um momento em que Êta Mundo Melhor! tem se mostrado um sucesso de audiência. Desde sua estreia em junho, a novela alcançou uma média de 19,6 pontos na Grande São Paulo, segundo dados da Kantar Ibope Media. Esse é o melhor desempenho na faixa das 18h desde 2020.

A trama, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, superou produções anteriores, como Amor Perfeito (19,5 pontos) e Mar do Sertão (19,2 pontos). O desempenho de Êta Mundo Melhor! também é superior a outras novelas com audiência menor, como Nos Tempos do Imperador (16,9) e Garota do Momento (18,1). Se continuar crescendo, pode até alcançar a marca de Flor do Caribe, que registrou 20,1 pontos durante sua reprise.

A previsão é que Êta Mundo Melhor! fique no ar até 27 de fevereiro de 2026, totalizando 208 capítulos. Essa será uma das maiores durações para a faixa das seis nos últimos anos. Após o fim da novela, será exibida A Nobreza do Amor, com estreia marcada para março de 2026. Entre os destaques do novo elenco está Lázaro Ramos, que fará o grande vilão da história.