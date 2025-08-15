Fiat reduz preço do Pulse Impetus em R$ 16.520 para PcD

O Fiat Pulse Impetus Turbo 200 MHEV AT Flex, na versão 2025/2026, chegou com algumas novidades que fazem os olhos brilhar dos apaixonados por carros. A cor preto Vulcano, com teto cinza Strato, realmente dá aquele charme especial, não acha? E a melhor parte? Até 20 de agosto de 2025, há condições especiais para o público PcD!

Para quem não está a par, o programa Autonomy facilita a vida de pessoas com deficiência que querem adquirir um carro novo, seja para dirigir ou ser transportado. É uma oportunidade e tanto!

Agora, no preço de tabela geral, a versão Turbo 200 Impetus CVT sai por R$ 146.990,00. Porém, para o público PcD, o valor despenca para R$ 130.469,55. Isso representa uma economia de mais de R$ 16 mil, algo bem significativo, né? Vale mencionar que esse desconto é um pouco menor do que o que foi oferecido na campanha de vendas diretas que rolou em julho.

Lembre-se: para usufruir desse desconto, a pessoa com deficiência precisa estar apta a comprar um carro zero com isenção de impostos. Se precisar de orientações sobre a documentação necessária, é sempre uma boa pedida visitar uma concessionária Fiat.

Vamos falar do que importa? Sob o capô, o Fiat Pulse Impetus Turbo traz um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, capaz de entregar até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, tudo isso em combinação com um câmbio automático CVT de sete marchas simuladas. Quem curte dirigir vai adorar a suavidade desse conjunto!

Esse modelo também conta com um sistema híbrido-leve (MHEV), que é show na hora de diminuir o consumo de combustível. Os números da eficiência energética são bem bacanas: 13,4 km/l na cidade e até 14,4 km/l na estrada, quando abastecido com gasolina. Com etanol, os números ficam em 12,1 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada. Se você já ficou preso em um engarrafamento, sabe como cada quilômetro por litro conta!

As opções de cores para o Pulse 2026 estão bem variadas: Preto Vulcano, Branco Banchisa, Vermelho Monte Carlo, Prata Bari, Cinza Strato, Cinza Silverstone e até Azul Amalfi, que é uma exclusividade das versões híbridas. Não falta estilo nesse carro!

E falando em vendas, o Fiat Pulse está indo muito bem! Nos primeiros sete meses de 2025, foram vendidas 25.104 unidades. Comparando com os concorrentes, o Volkswagen Tera emplacou 5.994 e o Renault Kardian fez 11.616 vendas. O Pulse parece ter conquistado seu espaço no mercado!

Se você está pensando em dar uma volta no Pulse, pode ser que essa seja a hora e a hora de garantir o seu!