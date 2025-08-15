Mundo Automotivo

Jeep diminui preço do Renegade Sport 2026 em R$ 18,3 mil

Jeep reduz preço do Renegade Sport 2026 em R$ 18,3 mil para PcD
Crédito da imagem: Usa Star Rio de Janeiro, RJ

O Jeep Renegade Sport está com uma oferta super bacana para pessoas com deficiência e que têm direito à isenção de impostos na hora de comprar um carro zero. Essa promoção rola durante todo o mês de agosto e garante a isenção total do IPI e uma parte do ICMS. É uma oportunidade e tanto!

A versão Sport T270 4×2 tem preço sugerido de R$ 118.290 para o público geral, mas para os clientes PcD, o valor cai para R$ 99.990. Isso mesmo! Uma diferença de R$ 18.300, confirmada pelo Fipe Carros junto à concessionária Viasul. Para você que ama dirigir, essa é uma boa chance de levar um SUV compacto com um custo bem semelhante a hatches populares como Fiat Argo, Volkswagen Polo e Hyundai HB20.

E não se esqueça, o Renegade tem bastante espaço! Ele oferece 385 litros no porta-malas e um entre-eixos de 2.570 mm, garantindo conforto para todos os ocupantes. Quem já passou um tempo em estrada ou em viagens de família sabe como é importante ter espaço no carro.

Mesmo sendo a versão de entrada, o Renegade Sport traz uma lista de equipamentos bem legal. O acabamento é feito de plástico rígido, mas se você prestar atenção, vai perceber que a montagem e os detalhes são caprichados. Para o público PcD, isso faz dele uma opção bem atrativa.

Sob o capô, você vai encontrar o motor 1.3 T270 Flex, de quatro cilindros e 16 válvulas, aliado a um câmbio automático de seis marchas. Essa combinação entrega até 176 cv de potência e um torque de 27,5 kgfm a partir de 1.750 rpm. Resultado: o carro consegue acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 9,5 segundos. Sabe aquele momento de adrenalina na estrada? É isso que o Renegade promete!

Segurança também é prioridade. O Jeep vem equipado com seis airbags, sistema Start&Stop (que desliga o motor automaticamente em paradas), faróis Full LED e freio de estacionamento eletrônico. É tudo que você precisa para ter mais tranquilidade ao volante.

E não para por aí! O Renegade Sport possui um quadro de instrumentos TFT de 3,5”, bancos revestidos em tecido premium, rodas de liga leve aro 17” com pneus 215/60 e ainda conta com monitoramento da pressão dos pneus. Ah, e claro, ar-condicionado, lanternas em LED, piloto automático? Tudo isso faz parte do pacote!

Em resumo, para quem está atrás de um SUV que combine conforto, segurança e uma oferta irresistível, o Jeep Renegade Sport se destaca no mercado. Se você está pensando em trocar de carro, não perca essa chance!

