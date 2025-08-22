Fiat reduz preço do Drive 1.0 em R$ 10.600 para PcD em agosto

O Fiat Argo Drive 1.0 da linha 2026 chegou com uma proposta interessante e bastante convidativa, especialmente para quem valoriza um bom custo-benefício. Este hatch vem equipado com motor aspirado e câmbio manual, perfeito para quem adora a conexão direta com o carro. E para as pessoas com deficiência (PcD), há uma promoção imperdível. Você pode garantir o modelo zero km com isenção total de IPI e ICMS proporcional até 31 de agosto. Isso mesmo, documentações em dia, e você sai de carro novo sem pagar esses impostos!

O preço sugerido para o público em geral é de R$ 92.990,00. Mas, atenção, se você se encaixa no perfil PcD, o valor reduz para R$ 82.390,00, o que significa uma economia de R$ 10.600,00! O mercado estava esperto, e essas informações foram confirmadas pela equipe especializada da Fipe Carros.

Sob o capô, o Argo 2026 mantém sua mecânica confiável. A versão Drive 1.0 vem com o motor 1.0 Firefly, que entrega 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque quando abastecido com etanol. E sim, o câmbio manual de cinco marchas garante uma experiência de dirigibilidade bem mais empolgante — quem não adora sentir que está no controle, não é mesmo?

Quando falamos de conforto e tecnologia, o Fiat Argo Drive 1.0 não decepciona. Ele traz um aerofólio traseiro, uma central multimídia UCONNECT de 7 polegadas com touchscreen, perfeita para quem quer integrar Android Auto ou Apple CarPlay. Para quem passa o dia dirigindo, o Bluetooth e as entradas USB são uma mão na roda. Além disso, o ar-condicionado com filtro antipólen e o banco do motorista com regulagem de altura são um toque a mais para o conforto no dia a dia.

A parte traseira também não fica atrás em segurança. O modelo conta com cintos de segurança retráteis de 3 pontos, controle de estabilidade (ESC), e um desembaçador do vidro traseiro que realmente faz diferença durante aqueles dias chuvosos. E claro, é sempre bom lembrar que a direção elétrica progressiva facilita bastante em manobras na cidade.

Por dentro, o veículo tem um acabamento escurecido, que dá um ar moderno. O quadro de instrumentos multifuncional de 3,5 polegadas exibe informações úteis, enquanto as rodas de aço estampado e os pneus “verde” ajudam na economia de combustível. No quesito segurança e conforto, o Fiat Argo Drive também vem com controle de tração (TC), volante ajustável, e um sistema de monitoramento da pressão dos pneus — vital para quem se preocupa com a manutenção.

Agora, se você está pensando em adquirir ou simplesmente quer saber mais, aqui vai um resumo do que o Argo Drive 1.0 oferece:

Fiat Argo Drive 1.0 para PcD:

Configuração: Drive 1.0

Drive 1.0 Isenção de Impostos: ICMS e IPI

ICMS e IPI Preço de tabela: R$ 92.990,00

R$ 92.990,00 Preço para PcD: R$ 82.390,00

R$ 82.390,00 Desconto: R$ 10.600,00

Com tudo isso, o Argo Drive 1.0 se mostra uma excelente escolha para o dia a dia, combinando economia, conforto e tecnologia em um pacote só. Para quem ama dirigir e procura um carro que se encaixe bem na rotina urbana, esse hatch da Fiat merece sua atenção.