Ford Bronco Roadster concept destaca a beleza da simplicidade

Para a galera que curte carros, o Ford Bronco é novidade por aqui, tendo chegado ao Brasil em 2021 na versão Sport – uma opção mais tranquila, focada no conforto para o dia a dia nas grandes cidades. Ele é importado do México e dá uma vibe de SUV compacto, com seus 4,38 metros de comprimento. Ao contrário de muitos SUVs por aí, o Bronco tem uma estrutura monobloco, e seu motor é transversal.

Mas, se você dá uma olhada no Bronco lá nos Estados Unidos, a história é completamente diferente. O verdadeiro Bronco é um 4×4 clássico, produzido desde 1965 na cidade de Wayne, Michigan, e já está na sexta geração! Com um chassi robusto e separado da carroceria, possui um eixo rígido na traseira e tem motor longitudinal. O modelo mais potente é um V6 biturbo que oferece nada menos que 406 cv. Essa fera existe em versões de duas e quatro portas, medindo de 4,44 m a 4,84 m, sempre com um teto que pode ser retirado, seja de metal ou lona. O rival direto desse ícone? O Jeep Wrangler, claro.

E aqui vai uma curiosidade: para celebrar os 60 anos do Bronco, a Ford revelou o Bronco Roadster Concept no Concours d’Elegance de Pebble Beach. Essa belezura é uma releitura moderna do Bronco da primeira geração, na rara versão roadster U13, que foi fabricada de 1966 a 1968 em apenas 5 mil unidades. O conceito é um tributo às raízes desse modelo icônico.

Lançado em 11 de agosto de 1965, o Bronco original era descrito como “o primeiro carro esportivo do mundo com tração nas quatro rodas”. A ideia era criar algo como um “Mustang off-road”: simples, versátil e, acima de tudo, divertido de dirigir. Essa proposta ainda ressoa entre os entusiastas que vivem uma experiência única ao volante.

### Estilo que Remete ao Passado

O Bronco Roadster Concept surge com a essência do original, mas mantém a moderna tecnologia e performance. O ponto de partida foi um Bronco atual de duas portas, equipado com um motor EcoBoost 2.3 turbo de quatro cilindros. Isso representa uma grande evolução, já que gera 304 cv e torque de 45 kgfm! Vai junto com um câmbio manual de sete marchas – pura adrenalina!

Naturalmente, essa estrutura do motor é mais avançada que o original de 1966, que contava só com um seis-em-linha de 170 pol³ (2,8 litros) e apenas 106 cv. Qualquer um que já experimentou um Bronco antigo vai notar a diferença, mas a vibe de liberdade continua intacta.

### Segurança com Estilo Retro

Um dos detalhes mais interessantes do novo conceito é a falta das portas dianteiras, remetendo diretamente ao Bronco clássico. Essa falta de exageros se estende a bancos sem apoios de cabeça e cintos de segurança abdominais que nos transportam para os anos 60. A forração metálica azul imita a do modelo de 1966, enquanto o assento traseiro foi removido e substituído por espaço para o estepe.

O painel, por exemplo, traz um tom branco, diferente do preto dos Bronco atuais. O chão é exposto, sem tapetes, uma verdadeira ode à simplicidade e à diversão. Em tempos de SUVs cheios de firulas, voltar às origens tem seu charme.

### Um Toque de Modernidade com Sabor Antigo

Externamente, o Roadster é uma beleza à parte. As rodas de alumínio têm um estilo retro, inspiradas nas originais de aço, e a tampa traseira agora se abre para baixo, com o emblemático logotipo “FORD” em relevo. E para uma pitada de nostalgia, o suporte que mantém a placa visível mesmo com a tampa abaixada lembra os velhos tempos das picapes.

A combinação de cores é espetacular: parte superior branca com vinho metálico na inferior, decorada com detalhes comemorativos que gritam “Bronco 60”. Os para-choques foram redesenhados para homenagear o estilo robusto dos primeiros modelos.

### A Conexão com a Estrada

“Quando você está em um Bronco Roadster, não apenas passa pela natureza — você se sente parte dela”, diz Gelardi, o designer chefe. Essa experiência é comparável a pedalar em trilhas ou descer corredeiras de caiaque: cada movimento é sentido. O Roadster pode não entrar em produção, mas muitos elementos inspirarão acessórios e pacotes especiais da Ford Performance.

O Bronco continua sendo uma lenda, uma conexão entre passado e futuro que encanta todos os apaixonados por carros. É uma celebração de liberdade, estilo e, claro, a pura diversão de dirigir.