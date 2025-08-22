Notícias

Árvore gigante em chamas e esforços para salvá-la falham

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Uma das árvores mais altas do mundo está pegando fogo e ninguém consegue salvar
Uma das árvores mais altas do mundo está pegando fogo e ninguém consegue salvar

Desde o dia 16 de agosto de 2025, uma árvore notável está enfrentando um incêndio na Cordilheira Costeira do Oregon. Esta árvore, com mais de 98 metros de altura e cerca de 450 anos de idade, é uma das mais altas do mundo. As notícias sobre a ocorrência começaram a circular nas redes sociais, alertando para a situação preocupante.

O incêndio teve início no tronco e rapidamente se espalhou em direção ao topo da árvore. No Condado de Coos, foi possível observar a fumaça que indicava o problema.

O incêndio que ameaça

Os primeiros relatórios sugeriam que não havia mais chamas visíveis, mas drones e sensores mostraram alta temperatura em uma parte a cerca de 85 metros do chão. Com isso, os bombeiros tiveram que agir de forma cautelosa, colocando marcações para tentar conter a situação e evitar que o incêndio se agravasse.

A estratégia incluía o uso de helicópteros para lançar água sobre a árvore. Apesar dos esforços, ainda era possível ver resquícios de fogo. Uma ideia para auxiliar no combate ao incêndio foi escalar a árvore, mas essa opção também trazia riscos de queda.

Megan Harper, do Departamento Federal de Administração de Terras, comentou sobre as dificuldades enfrentadas: “Descobrir como molhar a cavidade pela lateral tem sido um desafio.” Ela destacou a importância da árvore, afirmando que as equipes estão no local monitorando a situação e buscando alternativas para preservá-la. “As pessoas realmente a adoram. Há muita história ali, então não queremos perdê-la”, completou.

Embora tenha sofrido danos, a estrutura da árvore ainda está intacta. Mesmo com sinais de fogo, há chances de que ela não seja consumida totalmente. Harper explicou: "A estrutura é tão grande e tem tanta massa que levaria um bom tempo para queimá-la por inteiro."

Diante desse cenário, é fundamental adotar medidas ambientais eficazes para proteger essa árvore incrível, que é, sem dúvida, um patrimônio histórico da humanidade. As dificuldades de acesso somente reforçam a necessidade de se encontrar soluções viáveis para preservar essa maravilha natural.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Descubra como Netflix está usando signos para escolher seu próximo filme

Netflix usa signos para selecionar seu próximo filme

10 minutos atrás
Você conhece alguém que só dá livros de presente? A psicologia explica o motivo

Por que algumas pessoas só dão livros de presente? Entenda a psicologia

40 minutos atrás
Uísque, Garrafa, Rolha

Homem abre garrafa de uísque após 17 anos e aprende lição

1 hora atrás
A explicação por trás da memória olfativa

Memória olfativa: cheiros que evocam lembranças profundas

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo