Árvore gigante em chamas e esforços para salvá-la falham

Desde o dia 16 de agosto de 2025, uma árvore notável está enfrentando um incêndio na Cordilheira Costeira do Oregon. Esta árvore, com mais de 98 metros de altura e cerca de 450 anos de idade, é uma das mais altas do mundo. As notícias sobre a ocorrência começaram a circular nas redes sociais, alertando para a situação preocupante.

O incêndio teve início no tronco e rapidamente se espalhou em direção ao topo da árvore. No Condado de Coos, foi possível observar a fumaça que indicava o problema.

O incêndio que ameaça

Os primeiros relatórios sugeriam que não havia mais chamas visíveis, mas drones e sensores mostraram alta temperatura em uma parte a cerca de 85 metros do chão. Com isso, os bombeiros tiveram que agir de forma cautelosa, colocando marcações para tentar conter a situação e evitar que o incêndio se agravasse.

A estratégia incluía o uso de helicópteros para lançar água sobre a árvore. Apesar dos esforços, ainda era possível ver resquícios de fogo. Uma ideia para auxiliar no combate ao incêndio foi escalar a árvore, mas essa opção também trazia riscos de queda.

Megan Harper, do Departamento Federal de Administração de Terras, comentou sobre as dificuldades enfrentadas: “Descobrir como molhar a cavidade pela lateral tem sido um desafio.” Ela destacou a importância da árvore, afirmando que as equipes estão no local monitorando a situação e buscando alternativas para preservá-la. “As pessoas realmente a adoram. Há muita história ali, então não queremos perdê-la”, completou.

Embora tenha sofrido danos, a estrutura da árvore ainda está intacta. Mesmo com sinais de fogo, há chances de que ela não seja consumida totalmente. Harper explicou: "A estrutura é tão grande e tem tanta massa que levaria um bom tempo para queimá-la por inteiro."

Diante desse cenário, é fundamental adotar medidas ambientais eficazes para proteger essa árvore incrível, que é, sem dúvida, um patrimônio histórico da humanidade. As dificuldades de acesso somente reforçam a necessidade de se encontrar soluções viáveis para preservar essa maravilha natural.