Volkswagen reduz preço da amarok extreme 2026 em R$ 42.599

A Volkswagen Amarok Extreme 2026 chegou sem grandes mudanças no visual e na lista de equipamentos se comparada à versão anterior. A principal novidade é um tanque de Arla 32 com capacidade para 18 litros, o que ajuda a picape a atender às rigorosas normas de emissões do Proconve L8. Para quem valoriza o meio ambiente, isso é um ponto positivo.

Se você é fã de feiras e quer ver a Amarok de perto, a Expointer, que acontece em Esteio (RS) entre 30 de agosto e 7 de setembro, vai ser um bom lugar. Nesse evento, a Volkswagen oferecerá condições especiais de compra e um test-drive exclusivo para quem quiser sentir a emoção de dirigir a Amarok em uma pista off-road. Nada como experimentar a máquina e ver do que ela é capaz, né?

O preço sugerido para a versão topo de linha, a V6 Extreme 4×4, é de R$ 354.990. Mas, olha a vantagem: empresas e produtores rurais que comprarem na feira poderão levar por R$ 312.391, economizando até R$ 42.599. E as pessoas físicas ainda têm bônus de R$ 30 mil e podem aproveitar taxa zero. Isso torna a compra bem atrativa.

A Volkswagen entende a importância do agronegócio, que movimentou R$ 2,72 trilhões em 2024, representando uma fatia significativa do PIB do Brasil. Por isso, a marca aposta forte em eventos do setor, fazendo promoções atrativas especialmente durante a Expointer.

no evento, o estande da Volkswagen vai ter uma estrutura de 450 m² com 16 pontos de atendimento, onde você pode conferir toda a linha de produtos, além de acessórios e itens da VW Collection. E quem sabe você não sai de lá com uma Amarok nova? Eles também vão distribuir brindes e exibir o modelo ID.Buzz, que pode ser adquirido por meio do programa de assinatura da Volkswagen.

Agora, falando do motor, a Amarok Extreme 2026 vem equipada com um robusto motor 3.0 TDI V6 de 24 válvulas, que entrega 258 cavalos a 4.500 rpm. O torque é de 59,1 kgf.m a 3.000 rpm, e o câmbio automático de 8 marchas garante uma condução suave. Para quem anda muito na cidade ou em rodovias, o consumo médio é de 8 km/l na cidade e 8,4 km/l na estrada. Com um tanque de 80 litros, você pode rodar até 672 km em viagens. Imagina só, aquela viagem longa com a galera e sem se preocupar com abastecer a cada instante.

Por dentro, a picape é cheia de recursos. O volante multifuncional em couro tem comandos para troca de marchas, e não faltam airbags para garantir a segurança. O som touchscreen e o ar-condicionado digital adicionam um toque de conforto aos trajetos, além de faróis de neblina e sensores de estacionamento que ajudam muito no dia a dia.

Com tantas opções e facilidades, a Amarok Extreme 2026 promete continuar sendo uma escolha certeira para quem ama picapes potentes e com estilo. Muita gente já espera ansiosamente por essa nova versão e, quem sabe, não é a hora de você experimentar tudo isso também?