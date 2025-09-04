Fiat reduz preço da Titano Volcano 2026 em R$ 42,2 mil

A Fiat Titano Volcano Multijet Turbodiesel 2025/2026 chegou com uma condição especial que vai chamar a atenção de quem está de olho em uma picape nova. Com o preço promocional de R$ 221.752,00, em vez dos R$ 263.990,00 habituais, essa oferta é só para quem faz pagamento à vista. Mas atenção: essa condição só vale para microempresas e produtores rurais cadastrados no CNPJ.

Infelizmente, a promoção não se aplica a pessoas físicas, PCD, taxistas ou empresas com CNAEs distintos. Vale lembrar que essa oportunidade é válida apenas até 15 de setembro, e o novo dono terá que esperar 12 meses se quiser revender a picape. Os preços podem variar conforme a região e os opcionais, então é bom checar tudo direitinho.

As concessionárias Fiat estão preparadas para ajudar os interessados nesse modelo. Elas oferecem um atendimento personalizado, dando suporte na documentação, explicando os detalhes da compra e esclarecendo dúvidas sobre prazos de entrega e financiamentos específicos para empresas e produtores.

Apesar do preço atrativo, a Titano ainda não lidera no mercado. Até agosto de 2025, foram vendidas apenas 4.712 unidades, bem atrás das campeãs do segmento, como a Toyota Hilux, que tem mais de 32 mil veículos emplacados, e a Ford Ranger, com cerca de 21 mil.

A nova Fiat Titano Volcano 2026 vem equipada com um motor 2.2 turbodiesel. Essa belezura pode levar até 1.020 kg na caçamba e ainda conta com um espaçoso compartimento traseiro de 1.314 litros, perfeito para quem precisa de espaço. Esse motor é o mesmo que equipa modelos como o Jeep Commander e a Fiat Toro, entregando 200 cavalos a 3.500 rpm com um torque legal de 45,9 kgfm desde apenas 1.500 rpm. E que tal isso? Ela faz de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos!

Além do bom desempenho, a Titano não deixa a desejar em conectividade. A central multimídia de 10 polegadas é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, garantindo que você fique conectado. E, claro, sua segurança está em primeiro lugar: a picape vem com seis airbags para proteger todos os ocupantes.

Se você está pensando em adquirir uma picape que une força e tecnologia, a Fiat Titano Volcano 2026 pode ser uma opção interessante para quem se enquadra nas condições dessa promoção especial.