Globo prorroga História de Amor e mantém Terra Nostra até 12

A TV Globo anunciou que a reprise da novela História de Amor, escrita por Manoel Carlos e estrelada por José Mayer e Regina Duarte, será estendida por mais uma semana. Com essa decisão, a trama romântica permanecerá no ar até 12 de setembro e seguirá sendo exibida junto com a edição especial de Terra Nostra, de Benedito Ruy Barbosa.

Para fazer essa alteração, os capítulos de História de Amor terão menos de 30 minutos de duração. Essa mudança permitirá que as duas novelas sejam exibidas em sequência por duas semanas, ao contrário da programação inicial, que previa a exibição apenas por uma semana.

A direção da Globo espera que essa estratégia ajude a fortalecer o desempenho de Terra Nostra desde o início, sem prejudicar o bom desempenho atual de História de Amor, que tem uma média de 12 pontos de audiência em São Paulo.

Últimos Momentos de História de Amor

O último capítulo de História de Amor irá trazer desfechos emocionantes para os personagens, resgatando momentos marcantes da novela que fez sucesso nos anos 1990. Entre os principais acontecimentos da despedida, destacam-se:

Xavier , interpretado por Ricardo Petraglia, finalmente conquista um carro importado em uma rifa, culminando sua história de forma vitoriosa.

, interpretado por Ricardo Petraglia, finalmente conquista um carro importado em uma rifa, culminando sua história de forma vitoriosa. Assunção , vivido por Nuno Leal Maia, recebe a notícia de que sua paralisia é irreversível, mas enfrenta o futuro com esperança ao lado de Valquíria e Luizinho.

, vivido por Nuno Leal Maia, recebe a notícia de que sua paralisia é irreversível, mas enfrenta o futuro com esperança ao lado de Valquíria e Luizinho. Bianca e Daniel se casarão em uma cerimônia que também contará com um pedido de casamento surpreendente para Soninha , feito por Fábio .

e se casarão em uma cerimônia que também contará com um pedido de casamento surpreendente para , feito por . Paula , interpretada por Carolina Ferraz, após a tragédia de perder o bebê, decide deixar o país e, durante a viagem, encontra um novo amigo que a conecta com memórias de Rômulo.

, interpretada por Carolina Ferraz, após a tragédia de perder o bebê, decide deixar o país e, durante a viagem, encontra um novo amigo que a conecta com memórias de Rômulo. Olga , de Yara Côrtes, celebra seu 90º aniversário rodeada de familiares, enquanto Helena , papel de Regina Duarte, revela estar grávida, emocionando a todos.

, de Yara Côrtes, celebra seu 90º aniversário rodeada de familiares, enquanto , papel de Regina Duarte, revela estar grávida, emocionando a todos. Sheila, interpretada por Lilia Cabral, descobre uma nova motivação ao trabalhar com crianças na cidade onde cresceu. Além disso, Joyce e Caio se reconciliam, e Dalva se muda para Teresópolis em busca de uma nova vida ao lado de Urbano.

Transição para Terra Nostra

Após a finalização de História de Amor, a faixa será totalmente dedicada a Terra Nostra, que conta a história de Giuliana e Matteo, imigrantes italianos que se apaixonam no Brasil do final do século XIX. A novela, que foi exibida originalmente em 1999, é bastante lembrada na história da teledramaturgia da Globo e está retornando em uma edição especial com cerca de 150 capítulos.