Fiat reduz preço da Strada em R$ 20.720 para CNPJ em setembro

A Fiat Strada Endurance Cabine Plus 1.3 Firefly, na elegante cor Preto Vulcano e zero km, está com um preço bem interessante. Se você decidir pagar à vista, vai desembolsar R$ 111.990,00. Mas tem uma condição especial para vendas diretas: o valor cai para R$ 91.270,00. Essa oferta é especialmente para produtores rurais e empresas com CNPJ registrado.

É importante lembrar que essa promoção não se aplica a compradores de PcD, taxistas, leiloeiros, frotistas, locadoras ou seguradoras. A validade da oferta vai de 06/08/2025 até 03/09/2025 ou até acabar o estoque, que é de apenas 20 unidades. Então, se você está pensando em pegar uma picape, é bom correr!

Se precisar financiar, a Stellantis Financiamentos oferece opções com entrada de R$ 63.889,00 e 12 parcelas de R$ 2.615,69, com a primeira vencendo em 30 dias. A taxa de juros é zero, tanto ao mês quanto ao ano, resultando em um total de R$ 95.277,33 a prazo. Claro, tudo isso está sujeito à aprovação de crédito, mas é uma oportunidade e tanto para quem precisa de um veículo.

Sob o capô, a Fiat Strada Endurance é equipada com o motor 1.3 Firefly, que entrega até 107 cavalos de potência quando abastecida com etanol. Isso é bem bacana para quem gosta de sentir a emoção ao acelerar! A transmissão é manual de cinco marchas, com tração dianteira, e a famosa marca informa que essa picape pode chegar a 166 km/h. O torque é de 13,7 kgfm com etanol e 13,2 kgfm com gasolina. Para quem costuma pegar estrada, isso pode fazer toda a diferença.

Falando em itens de conforto e segurança, a Strada Endurance não deixa a desejar. Conta com airbag duplo, controle eletrônico de estabilidade e direção elétrica, perfeito para manobras na cidade ou em estradas. O ar-condicionado é essencial nos dias quentes e a cabine com bancos em tecido preto é bem sóbria, mas estilosa.

Além disso, a picape vem equipada com um estepe de dimensões normais e freios ABS, que ajudam bastante na segurança, ainda mais se você já passou por algum imprevisto na estrada. Tem também ganchos para amarração de carga na caçamba e iluminação para facilitar o dia-a-dia na hora de carregar. As rodas são de chapa na cor chumbo, montadas com pneus 195/65 R15, que oferecem boa estabilidade.

Uma tabela rápida mostra a comparação de preços: a versão Endurance 1.3 Firefly varia de R$ 111.990,00 para R$ 91.270,00 com o desconto, totalizando uma economia de R$ 20.720,00. Considerando tudo, essa é uma excelente oportunidade para quem precisa de um veículo robusto e confiável.

Se você gosta de picapes, a Strada Endurance promete não apenas desempenho, mas também conforto e segurança em suas aventuras. É uma opção que pode se encaixar no estilo de vida de quem aprecia a liberdade de pegar a estrada ou precisa de um companheiro forte para o trabalho.