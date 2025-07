Fiat Pulse T200 AT disponível com desconto de R$ 16.300 para PcD

O Fiat Pulse T200 AT chegou com uma oferta imperdível para o público PcD. Essa versão está disponível na cor Preto Vulcano, é zero quilômetro e sem opcionais, facilitando a vida de quem busca um carro novo. Fique ligado, porque a promoção é válida até o dia 5 de agosto de 2025, ou enquanto durarem as 20 unidades disponíveis. Isso mesmo, só 20 carros com desconto! E, como bônus, esse modelo conta com isenções fiscais completas, como o IPI total e ICMS proporcional.

Agora, se você é da turma que não se encaixa nas isenções, o preço do Pulse T200 AT é de R$ 116.990,00. Mas para quem pode aproveitar a oferta para PcD, o preço cai para R$ 100.690,00. Isso significa uma economia significativa de R$ 16.300,00! Esses valores foram checados no site da Fipe Carros, então podem confiar.

É sempre bom lembrar que para ter acesso às isenções, o comprador deve atender a algumas regras. Além disso, os impostos e taxas podem variar conforme o estado, o que pode impactar o preço final. Vale a pena dar uma passada em uma concessionária Fiat para se informar sobre a documentação necessária, prazos e até as opções de financiamento que podem ser oferecidas para PcD.

Falando em recursos, o Pulse T200 AT não deixa a desejar. Ele vem com uma central multimídia de 8,4” com tela sensível ao toque, perfeita para quem adora tecnologia. A compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio torna a vida mais fácil, né? Imagine conectar seu celular sem toda aquela bagunça de cabos!

Quanto à segurança, o modelo também brilha. São quatro airbags, sistema de controle de tração, cintos dianteiros com regulagem de altura e muitos outros itens que garantem tranquilidade ao dirigir. Quem já enfrentou uma estrada cheia de curvas sabe que sistemas como esses são fundamentais.

O conforto também faz parte do pacote. Com ar-condicionado automático, bancos ajustáveis e apoios de cabeça para todos os passageiros, viajar de Fiat Pulse é um verdadeiro passeio. E para quem se preocupa com a segurança de crianças, o sistema ISOFIX para cadeirinhas infantis é um detalhe que faz toda a diferença.

Do lado de fora, o visual do Pulse é atraente, com lanternas traseiras em LED e rodas de liga leve aro 16. E quem dirige muito sabe como um bom volante ajustável pode fazer a diferença em qualquer viagem, sempre contribuindo para um volante confortável e com bom encaixe.

Em resumo, o Fiat Pulse T200 AT é uma opção que combina bem tecnologia, segurança e conforto, ideal para quem busca um carro novo e prático. Fique atento às datas e não perca essa oportunidade!