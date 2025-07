Aumento do preço do chocolate impacta brasileiros e suas compras

A alta significativa nos preços do cacau, impulsionada por condições climáticas desfavoráveis em países africanos, está mexendo com o consumo de chocolate no Brasil. Entre 2024 e 2025, a cotação do cacau subiu impressionantes 160,5%. Para complicar ainda mais, o dólar em alta também fez com que o cacau ficasse mais caro para as empresas brasileiras.

Com isso, o consumo de chocolate por aqui está registrando uma queda. O que antes era uma delícia acessível, agora se tornou uma escolha mais cuidadosa, especialmente para quem está com o orçamento mais apertado.

Crise do cacau

A crise do cacau é um resultado direto de secas e chuvas em momentos errados em países como Gana e Costa do Marfim, que são grandes produtores. Essa situação reduziu a produção global e, consequentemente, elevou os preços. Além disso, pragas, como o fungo Vascular Streak Dieback, têm contribuído para o aumento ainda maior dos custos.

Diante dessa realidade, as escolhas de consumo mudaram. Muitas pessoas, especialmente as de baixa renda, agora optam por bombons e porções menores de chocolate, que se encaixam melhor no seu bolso.

Indústria de chocolate brasileira em adaptação

A indústria de chocolate no Brasil está se esforçando para se adaptar a essa nova realidade. As empresas estão investindo em inovação e diversificação de produtos. Uma estratégia que vem ganhando espaço é a introdução de chocolates mesclados com ingredientes mais acessíveis, além do lançamento de porções menores, para atender à demanda.

Contar com essa adaptabilidade é crucial para enfrentar os altos preços e manter a competitividade no mercado. Há uma esperança de que, com as colheitas futuras se regularizando e o mercado mundial se estabilizando, a situação possa melhorar, trazendo um equilíbrio mais justo nos preços.