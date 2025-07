Mudanças movimentam os bastidores do “Melhor da Tarde” na Band

Os bastidores da Band estão agitados com uma série de mudanças que vão impactar os programas de entretenimento da emissora. Informações revelam que o programa "Melhor da Tarde" passará por alterações significativas, tanto na direção quanto no elenco.

Recentemente, surgiu a notícia de que Mario Meirelles deve deixar sua função à frente do "Melhor da Tarde" para assumir a direção do "Melhor da Noite", apresentado por Otaviano Costa. Essa troca deve acontecer após a saída de Maxi García Solla, que pretende se dedicar à próxima temporada de "Pesadelo na Cozinha".

Fontes internas indicam que as mudanças estão relacionadas a conflitos de relacionamento nos bastidores. A convivência entre Mario Meirelles e a apresentadora Pâmela Lucciola teria enfrentado desafios, levando à decisão de reformular a equipe do programa vespertino.

Agendado para estrear em agosto, o "Melhor da Tarde" receberá uma repaginada completa. As alterações incluirão um novo formato e mudanças nos apresentadores. Felipeh Campos se juntará a Pâmela na coapresentação, trazendo uma nova dinâmica ao programa.

Além disso, a nova fase do programa contará com um time de personalidades conhecidas do público. Entre as novidades, estão:

Márcia Sensitiva , com um quadro esotérico já consagrado;

, que ficará à frente da cozinha e receberá chefs convidados;

Márcia Goldschmidt, que trará análises comportamentais e comentários sobre temas atuais, diretamente da Espanha.

Essas mudanças buscam revitalizar a programação da tarde da Band, oferecendo mais dinamismo e conteúdo diversificado aos telespectadores, com a participação de figuras carismáticas. A expectativa é que essa nova fase atraia um público ainda maior e traga novidades interessantes para os admiradores do programa.