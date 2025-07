Amazon lança cupom de R$20 para o Prime Day

A Amazon está promovendo uma nova oferta para seus clientes: um desconto de 20%, limitado a R$ 20, em compras que incluam pelo menos quatro itens vendidos e entregues pela plataforma. Para obter esse desconto, os compradores deverão utilizar o cupom “SABADOUPRIME” durante a finalização da compra no aplicativo da Amazon. Essa promoção é destinada exclusivamente aos assinantes do serviço Amazon Prime.

Detalhes da Ofertas

Desconto: 20% em compras de quatro ou mais itens, com limite de R$ 20.

20% em compras de quatro ou mais itens, com limite de R$ 20. Cupom: O código “SABADOUPRIME” deve ser inserido no momento da compra.

O código “SABADOUPRIME” deve ser inserido no momento da compra. Válido para: Apenas compra de produtos que são vendidos e entregues pela Amazon.

Como Utilizar o Cupom

Para aproveitar a promoção, os clientes podem seguir os seguintes passos:

Abra o aplicativo da Amazon. Selecione pelo menos quatro itens que sejam vendidos e entregues pela Amazon. Ao finalizar a compra, insira o cupom “SABADOUPRIME”. O desconto será aplicado automaticamente.

Acumule Pontos

Além do desconto, ao realizar as compras, os clientes têm a oportunidade de acumular pontos em programas de fidelidade. A Amazon possui parcerias com empresas como Livelo, Esfera e LATAM Pass, permitindo que os clientes ganhem pontos enquanto economizam em suas compras.

Essa é uma boa chance para aqueles que já estavam planejando adquirir produtos na Amazon. A promoção oferece uma maneira de economizar até R$ 20, aproveitando os benefícios de ser assinante do Amazon Prime.

Para aproveitar essa oferta, basta acessar o aplicativo da Amazon e realizar suas compras promocionais.