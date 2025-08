Fiat Pulse Drive 1.3 CVT com desconto de R$ 23.259 em Argo

O Fiat Pulse Drive 1.3 CVT 2026 chegou com tudo e está com um preço especialmente atraente para o público PCD (Pessoa com Deficiência). Com a cor Preto Vulcano e sem opcionais, ele pode ser adquirido por um valor bem mais baixo se você se enquadrar nas regras de isenção. Até 5 de agosto de 2025, ele sai por R$ 88.730,30, enquanto para o público geral o preço sugerido é de R$ 111.990. Um desconto e tanto, não é mesmo?

Esse programa de vendas faz parte da iniciativa Autonomy, idealizada para facilitar a vida de quem tem alguma deficiência física. Para entrar nessa, basta apresentar um laudo médico do Detran ou Ciretran, que validará a necessidade de adaptações no carro. Afinal, conforto e segurança são prioridades, não é?

No primeiro semestre de 2025, a Fiat vendeu 20.268 unidades do Pulse. Um número que fala por si só! O crescimento tem tudo a ver com a combinação de design moderno e tecnologia. Para você que vive no trânsito, o Pulse é uma excelente pedida. A versão Drive vem equipada com um motor 1.3 Firefly, que entrega até 107 cv e torque de 13,7 kgfm. Além disso, seu câmbio CVT garante trocas super suaves, perfeitas para enfrentar qualquer congestionamento.

Esse carro também é completo em termos de equipamentos. Ele traz rodas de aço aro 16”, travas elétricas que garantem seu conforto e uma central multimídia com tela de 8,4” que é compatível com o Apple CarPlay e Android Auto, tudo sem fio! Quem já pegou o carro para um passeio sabe a diferença que isso faz na hora de ouvir a sua playlist favorita ou navegar pelo GPS.

Por dentro, o Pulse Drive se destaca: são quatro airbags, ar-condicionado automático digital e um estepe temporário. As luzes em LED e o piloto automático (cruise control) são fundamentais para garantir mais comodidade nas viagens.

Para dar uma olhada nos preços do Pulse Drive 1.3 CVT para PCD em agosto de 2025, a tabela fica assim:

Configurações Preços de tabela Preço para PCD Descontos Drive 1.3 Firefly CVT R$ 111.990,00 R$ 88.730,30 R$ 23.259,70

Se você busca um carro que ofereça conforto, segurança e um preço bem acessível, o Fiat Pulse parece ser uma excelente escolha. Agora, é só aproveitar!