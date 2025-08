Piloto salvo após queda de jato militar na Califórnia

Um acidente envolvendo um jato militar ocorreu em Fresno County, Califórnia, perto da Estação Naval Aérea de Lemoore. O incidente aconteceu na quarta-feira, por volta das 18h30, nas proximidades das avenidas Dickenson e Cadillac.

O jato, um F-35C da unidade VFA-125 “Rough Raiders”, pegou fogo e caiu em um campo de algodão. O piloto, que ejetou com segurança antes da queda, foi resgatado por um helicóptero e levado a um hospital próximo para receber atendimento médico. As autoridades informaram que ele é um piloto experiente.

A investigação sobre as causas do acidente está apenas começando. De acordo com Tony Botti, representante do Escritório do Xerife do Condado de Fresno, esse processo deve se prolongar, sugerindo que os detalhes sobre o que provocou a queda do jato ainda levarão tempo para serem apurados.

Buddy Mendes, supervisor do condado de Fresno, é proprietário do campo onde o F-35C caiu. Ele comentou que recebeu uma ligação de seu filho relatando o acidente.

Ainda não foram divulgadas informações sobre as possíveis causas do incidente, e as autoridades continuam a trabalhar na investigação.