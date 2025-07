Fiat Pulse avança, enquanto Volkswagen Tera melhora vendas em julho

O Fiat Pulse chegou com tudo para a linha 2026, trazendo um visual renovado e linhas mais retas, que dão um ar robusto. Ele segue uma tendência de design semelhante a alguns modelos europeus, como o nosso querido Grande Panda. Além das mudanças estéticas, o Pulse também ganhou um upgrade na lista de equipamentos, especialmente para dar uma resposta ao crescimento do Volkswagen Tera, um estreante no mercado que já está chamando a atenção.

Até 13 de julho, segundo a Fenabrave, o Pulse já tinha vendido 2.155 unidades, um crescimento de 17% em relação ao mês anterior. Olhando para o ano de 2025, acumulamos 22.423 emplacamentos. Para quem gosta de números, aqui estão as vendas mês a mês:

– Janeiro: 3.588

– Fevereiro: 3.315

– Março: 3.048

– Abril: 3.142

– Maio: 3.352

– Junho: 3.823

Enquanto o Pulse brilha, o Volkswagen Tera começou a ganhar espaço rapidamente, com 1.262 unidades vendidas logo nos primeiros dias de julho. Lançado em junho, o Tera foi um verdadeiro fenômeno, registrando 12 mil reservas em menos de uma hora! Ele já estava em 14º lugar no ranking da Fenabrave, com 2.555 emplacamentos no fechamento de junho.

A Fiat anunciou os preços do novo Pulse, que vão de R$ 98.990 na versão básica Drive, com câmbio manual, até R$ 146.990 na versão topo de linha Impetus, que oferece um sistema híbrido leve. Por outro lado, o Tera começou com um preço promocional de R$ 99.990, entrando na briga acirrada com o Pulse, Renault Kardian e futuros lançamentos, como o Jeep Avenger e um SUV derivado do Chevrolet Onix.

Para quem se pergunta sobre o motor, o Tera pode ser equipado com um 1.0 aspirado ou um 1.0 turbo. A versão turbo com câmbio automático vai de 0 a 100 km/h em 11,7 segundos, enquanto a versão com câmbio manual faz isso em 10,1 segundos, que é uma diferença bem interessante para quem curte acelerar!

As dimensões do Tera são bem práticas, com 4,15 metros de comprimento, 1,78 m de largura e 1,50 m de altura. Ele possui um porta-malas com capacidade de 350 litros, que se encaixa bem na média do segmento.

Outro ponto a favor do Tera é que todas as suas versões vêm bem equipadas de fábrica. Se você valoriza segurança, vai curtir saber que ele conta com seis airbags, faróis de LED, controle de velocidade de cruzeiro e retrovisores com ajuste elétrico. E não para por aí: ainda tem alerta de fadiga e frenagem automática de emergência com reconhecimento de pedestres, algo inédito em modelos de câmbio manual.

Para quem está sempre ligando o carro e pegando estrada, essas novas opções realmente podem fazer a diferença!