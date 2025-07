Leandro Lima conquista dois papéis nas novelas das nove da Globo

Leandro Lima é um ator em ascensão na Globo, conquistando destaque com seu trabalho na teledramaturgia. Após interpretar o par romântico da vilã Odete Roitman no remake de “Vale Tudo”, ele foi escalado para um novo papel na novela “Três Graças”. A atração, que vai ao ar a partir de outubro, substituirá “Vale Tudo” na grade de programação da emissora.

Na nova novela, Leandro dará vida a Herculano, um diretor de banco que é casado com Lena, interpretada por Bárbara Reis. Herculano deseja muito que sua esposa realize o sonho de ser mãe, mesmo após ela ter passado por perdas gestacionais. Para isso, ele toma decisões que podem ser consideradas extremas, gerando reflexões sobre os limites entre amor e obsessão.

“Três Graças” foca na vida de três gerações de mulheres que vivem desafios como abandono e maternidade precoce. A trama traz temas sociais relevantes como gravidez na adolescência e desigualdade, prometendo emocionar o público. O elenco conta com grandes nomes da televisão brasileira, incluindo Sophie Charlotte, Dira Paes, Murilo Benício, Grazi Massafera e Miguel Falabella.

As gravações da novela estão em andamento na zona norte de São Paulo, especialmente na comunidade de Brasilândia, conhecida por ser uma das maiores da capital. O local escolhido para as filmagens foi a rua Ipiroldes Marthis Borges, uma área popularmente chamada de “Iraque”. Nessa região, a equipe filmou cenas com a atriz Alana Cabral, que interpreta a filha de Gerluce, personagem de Sophie Charlotte, situação que retrata uma jovem lidando com uma gravidez precoce e os desafios que isso impõe.

A presença da produção na comunidade gerou reações diversas entre os moradores. Enquanto alguns celebram a oportunidade de visibilidade, outros demonstram preocupações com a mudança na rotina local provocada pelas gravações. Com mais de 30 profissionais envolvidos nas filmagens externas, a Globo tem buscado dialogar com a comunidade para minimizar os transtornos e promover a representatividade local.