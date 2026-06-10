Tom Cavalcante recebe Rafa Brites e Joaquim Lopes no programa “Boom!”

Neste domingo, 14 de junho, o game show “Boom!” promete uma edição especial em homenagem ao Dia dos Namorados, com uma competição inédita entre casais famosos. A atração vai ao ar a partir das 14h30 e será apresentada por Tom Cavalcante.

Os participantes se dividirão em duas equipes, cada uma composta por um casal e seus familiares. De um lado, o time roxo será liderado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, que também são conhecidos por apresentarem o programa “Canta Comigo Teen”. Eles contarão com o apoio da irmã e do primo de Rafa, Gabi e Frederico Brites, durante a competição.

Do outro lado, o time laranja terá como capitães Joaquim Lopes e Marcella Fogaça. O ator e a cantora serão acompanhados por Antonio e Flávia, que são irmão e prima de Joaquim, respectivamente. Ambos os times deverão usar estratégia e trabalho em equipe para se destacar nas dificuldades que o programa oferece.

A dinâmica do “Boom!” envolve três tipos de bombas: preta, prateada e a bomba-relógio, cada uma com valores em dinheiro diferentes. O objetivo dos participantes é cortar os fios corretos, evitando que a bomba exploda. Um corte na resposta certa provoca um susto gerado pela explosão colorida, um elemento característico do game show. Ao final das três etapas, a equipe com maior valor acumulado se qualifica para enfrentar a bomba dourada, que pode premiá-los com até R$ 50 mil.

A produção do programa é realizada pela Boxfish, sob a direção de David Feldon e direção artística de Cesar Barreto. “Boom!” é uma atração popular nas tardes de domingo e também pode ser assistida na plataforma de streaming da emissora.