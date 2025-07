Novos modelos da Apple devem ser lançados em 2026

A Apple está se preparando para dar um passo bem grande com sua linha de tablets. Em 2026, deve chegar ao mercado o iPad 11, que terá duas versões e trará a tão esperada inteligência artificial (IA) para os modelos mais acessíveis. Essa novidade não só promete melhorar a performance, mas também vai atender a uma de suas principais críticas: o armazenamento.

Um dos pontos altos do novo iPad é que ele contará com versões a partir de 256 GB, eliminando o mais criticado modelo de 128 GB. A expectativa é que esse lançamento aconteça no segundo trimestre do ano que vem e os usuários já estão bem ansiosos.

Armazenamento expandido

A escolha de aumentar a capacidade de armazenamento dos iPads não é à toa. A Apple quer tornar os tablets mais práticos e funcionais, permitindo a utilização de recursos de IA que não estavam disponíveis antes.

Com opções a partir de 256 GB, o iPad 11 promete agradar quem usa aplicativos que exigem mais do dispositivo, além de termos de armazenamento para fotos, vídeos e o que mais for necessário. Essa atualização significa que o novo modelo será mais preparado para acompanhar as inovações do Apple Intelligence, trazendo experiências e funcionalidades do cotidiano bem mais aprimoradas.

Inteligência Artificial como diferencial

A inclusão da Apple Intelligence nos novos iPads é uma mudança que promete fazer toda a diferença. Com processadores mais potentes, a linha de iPads de 2026 vai abrir portas para novas tecnologias. Pense em coisas como resumos automáticos e edição avançada de imagens e vídeos, tudo diretamente no tablet.

Uma das grandes vantagens dessa plataforma de IA é a personalização. Isso significa que o dispositivo vai entender melhor as necessidades de cada usuário. A Apple também está atenta à privacidade, garantindo que os dados pessoais fiquem protegidos por meio de uma combinação de processamento local e em servidores.

Lançamentos e inovações

O iPad 11 não será o único lançamento do ano, já que a Apple planeja trazer uma série de novidades em 2026. Além do tablet, novos iPhones, MacBooks e sistemas operacionais atualizados estão no horizonte.

Com todas essas expectativas, a chegada do iPad 11 promete revolucionar a forma como usamos tablets. Ele não só vai incorporar a IA, mas também oferecer um espaço de armazenamento significativo, tornando as tarefas diárias mais ágeis e práticas. É um ano que promete surpresas e inovações para os fãs da marca!