Futebol da Globo favorece novelas mexicanas do SBT

A recente transmissão esportiva da Globo alterou significativamente a audiência na televisão aberta, favorecendo as novelas mexicanas exibidas pelo SBT. Com a grade da Globo modificada para acomodar o evento esportivo, a novela “Domênica Montero” teve um desempenho destacado, alcançando uma média de 4,3 pontos, com um pico de 4,6. A trama também conquistou 13 minutos de vice-liderança, mesmo que não de maneira contínua.

Além de “Domênica Montero”, outra novela mexicana, “A História de Joana, a Virgem”, também se beneficiou do novo cenário, atingindo seu segundo melhor resultado desde que foi ao ar. Isso demonstra um momento positivo para as produções mexicanas na emissora.

Por outro lado, a Globo enfrentou desafios. A novela “A Nobreza do Amor” foi a mais afetada pela alteração na programação e registrou uma queda nas audiências. Em contraste, a novela “Quem Ama Cuida” manteve-se estável durante o horário nobre, alcançando picos de 23,3 pontos, consolidando sua popularidade.

Na RedeTV!, a situação foi diferente. O programa “A Tarde é Sua” enfrentou dificuldades, perdendo metade da audiência que havia conquistado em sua estreia, ficando sem pontuação relevante no período.

Os dados de audiência são coletados pelo Ibope e refletem as preferências dos espectadores em São Paulo. Em uma tabela de médias de audiência, apresentados em pontos, fica claro o desempenho de cada emissora. Por exemplo, a Globo teve programas como “Bom Dia SP” com 7,3 pontos e “Quem Ama Cuida” atingindo 22,3.

Em contraste, a Record e outras emissoras como o SBT, também apresentaram variações em suas audiências, com o SBT destacando-se especialmente nas novelas mexicanas recentemente. As audiências são monitoradas em tempo real e cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, o que serve como referência para ações publicitárias.

A competição entre as emissoras continua intensa, com cada uma buscando alternativas para atrair a preferência do público.