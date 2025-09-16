Fiat oferece R$ 22.596 de desconto na Toro Ultra 2026 para CNPJ

A Fiat acaba de soltar uma super novidade pra quem tá de olho na picape Toro. A versão Ultra Turbo 270 Flex, ano/modelo 2025/2026, na elegante cor Preto Carbon, está disponível com um precinho especial. Sai por R$ 173.893,65, bem mais em conta do que os R$ 196.490,00 da tabela. Mas atenção: essa oferta é exclusiva para microempresas e produtores rurais, então, se você não se encaixa, não vai rolar.

Essa promoção tá valendo até 08/10/2025 ou enquanto tiver estoque. Se você ficou interessado, vale a pena visitar uma concessionária para pegar mais detalhes sobre documentação, prazos e opções de financiamento. A troca de informações é vital, principalmente se você é um microempresário na correria.

Estilo e Performance

A linha 2026 da Toro chegou com um visual renovado, especialmente na frente. Os faróis e luzes diurnas de LED continuam lá, mas agora com um design que divide os DRLs em segmentos, dando um ar moderno que lembra o modelo europeu Grande Panda e outros Fiat que a gente já conhece, como o Cronos.

Debruçando sob o capô, a Toro Ultra 2026 está equipada com um motor 1.3 GSE T4. Esse motorzinho é poderoso, com 176 cv de potência e torque de 27,5 kgfm. E o melhor: ele aceita tanto gasolina quanto etanol. A transmissão é automática de seis marchas e, com tração 4×2 e bloqueio eletrônico de diferencial, a picape despacha de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos. Imagine só as ultrapassagens na estrada!

Sucesso de Vendas

Não é à toa que a Fiat Toro ganhou destaque. Segundo a Fenabrave, foi a picape intermediária mais vendida entre janeiro e agosto de 2025, com 30.501 unidades emplacadas. Para se ter uma ideia, a segunda colocada, a Ram Rampage, vendeu 15.356 unidades. Uma baita competição!

Itens que Impressionam

Agora, vamos falar do que realmente encanta a gente: os detalhes. A Fiat Toro Ultra 2026 vem com um acabamento de painel vermelho que dá um charme todo especial. Além disso, as rodas de liga leve aro 18 escurecidas são um verdadeiro destaque.

A central multimídia não fica pra trás, trazendo uma tela de 10,1 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de um navegador nativo. Tem também sensores de estacionamento traseiros, capota marítima e forro da caçamba, tudo para facilitar o seu dia a dia. E para quem gosta de conforto, os bancos de couro com detalhes em vermelho e o acabamento escurecido deixam o interior bem sofisticado.

Preço e Condições

Se você ficou curioso sobre o que a Fiat Toro Ultra 2026 oferece em termos de preços, aqui vai um resuminho:

| Configurações | Preços Geral | Preços para CNPJ e PR | Descontos |

|——————————–|—————-|———————–|——————–|

| Ultra Turbo 270 Flex AT6 | R$ 196.490,00 | R$ 173.893,65 | R$ 22.596,35 |

Essa é a hora de se planejar e avaliar as opções. Se você dirige muito em estrada, sabe que uma picape como a Toro pode fazer toda a diferença no seu conforto e praticidade ao volante.