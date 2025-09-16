Mundo Automotivo

Chevrolet Onix Premier tem desconto de R$ 17.285 para PcD

Chevrolet Onix Premier é liberado para PcD com desconto de R$ 17.285 em setembro
O Chevrolet Onix Premier 2026 chegou com tudo! Agora, a versão topo de linha está disponível para compra, e quem possui deficiência tem uma oportunidade ainda melhor. Até 30 de setembro, essa galera pode garantir essa belezura com isenção total de IPI e um bônus na compra.

Esse novo modelo trouxe um visual renovado, especialmente na parte da frente, que acabou lembrando outros carros da marca, como a Spin. O painel de instrumentos agora é digital e a central multimídia ficou bem maior, tornando tudo mais intuitivo.

A versão Premier 1.0 Turbo AT tem um preço sugerido de R$ 130.140. Mas para as pessoas com deficiência que se encaixam nas condições, o valor cai para R$ 112.855, uma economia de R$ 17.285. Os preços podem variar dependendo da região, cor do carro e opcionais, então vale a pena dar uma pesquisada!

Nos últimos meses, de acordo com dados da Fenabrave, o Onix já emplacou 47.898 unidades no Brasil. Para você ter uma ideia, o Volkswagen Polo foi quem liderou as vendas com 83.065 unidades, seguido do Fiat Argo com 64.532.

Sob o capô, o Onix Premier conta com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, oferecendo uma potência de 115,5 cv e um torque de 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol. Para quem gosta de acelerar, a montadora promete que ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos, além de ser super econômico, chegando a até 17,7 km/l na estrada.

E as tecnologias? O Onix Premier vem cheio de itens bacanas, como câmera de ré digital de alta resolução, carregador sem fio e um sistema Chevrolet MyLink com uma tela LCD de 11″. Além disso, tem um painel digital de 8″ com opções de personalização e rodas de liga leve aro 16″ que dão um charme todo especial ao carro.

Se você é apaixonado por dirigir, com certeza vai adorar as melhorias que o Onix 2026 trouxe. Cada detalhe foi pensado para deixar suas viagens mais confortáveis e práticas!

