Chevrolet interrompe vendas do Corvette por risco de incêndio

O Chevrolet Corvette, esse verdadeiro ícone americano dos esportivos, agora enfrenta um problema que pode deixar qualquer apaixonado por carros de cabelo em pé. Modelos como o Z06 e ZR1 estão com risco de incêndio durante o abastecimento, e isso não é só fofoca de grupo de WhatsApp — a situação virou um alerta sério na indústria.

Em agosto, a General Motors anunciou um recall impactante: mais de 23 mil unidades do Corvette produzidas entre 2023 e 2026. De acordo com a NHTSA, o problema surge quando combustível derramado durante o abastecimento entra em contato com partes quentes do motor ou do escapamento. E vamos combinar, ninguém quer ver seu carro dos sonhos virando fumaça, não é mesmo?

Recentemente, um proprietário de um Z06 2024, chamado Shawn Conner, teve a tristeza de ver seu carro pegando fogo em um posto de gasolina ao abastecer. Vídeos disso pipocaram nas redes sociais, e a reação foi instantânea, gerando preocupação tanto na mídia quanto entre outros proprietários de Corvettes.

A GM identificou pelo menos quatro casos de incêndios relacionados a essa falha e, para evitar mais episódios trágicos, decidiu suspender as vendas dos modelos afetados. O problema parece estar concentrado nos motores V8 5.5, tanto do Z06 quanto do ZR1. Para quem curte potência, é um balde de água fria saber que combustível derramado pode ser projetado em direção a partes críticas do motor.

Como solução, as concessionárias começarão a instalar proteções que irão desviar a gasolina em caso de derramamento, impedindo que ela entre em contato com componentes quentes. A GM promete que essas medidas corretivas estarão disponíveis nas próximas semanas, e pelo menos isso traz um alívio para os proprietários.

Os donos desses Corvettes também receberam algumas instruções. Uma dica é evitar puxar o gatilho da bomba novamente depois que o desligamento automático ocorre e aguardar cinco segundinhos antes de retirar o bico do tanque. Bom senso sempre, né? Importante ressaltar que os modelos Stingray e E-Ray não têm esse problema, pois utilizam motores diferentes.

E para quem gosta de números, o Z06 entrega impressionantes 680 cv e alcança de 0 a 100 km/h em apenas 2,6 segundos, enquanto o ZR1 chega a incríveis 1.064 cv e pode tocar os 374 km/h. Esses números fazem com que os corações batam mais rápido — mas é bom lembrar que até mesmo esses supercarros podem ter seus percalços!

No fundo, essa situação nos mostra que, por mais que os carros sejam projetados para serem máquinas poderosas e seguras, imprevistos acontecem. E a melhor forma de lidar com isso é estar sempre informado e agir com cautela ao volante.