Fiat oferece Pulse T200 AT para PcD com desconto em agosto

O Fiat Pulse T200 AT, naquela charmosíssima cor Preto Vulcano, é a mais nova sensação do mercado. Estamos falando do modelo 2025/2026, zero km e sem opções adicionais. E tem uma notícia boa para o público: essa versão conta com um descontão incrível para pessoas com deficiência (PcD). Quem tem direito às isenções de impostos pode levar para casa por um preço bem mais em conta.

O preço sugerido para a galera em geral é de R$ 116.990,00. Porém, quem se habilita às isenções pode pegar essa belezura por apenas R$ 101.215,00, uma diferença de R$ 15.775,00. Vale a pena aproveitar! Essa promoção vai até 3 de setembro de 2025, ou até acabarem as 20 unidades disponíveis.

Analisando as vendas, o Pulse se destacou com 20.268 unidades emplacadas no primeiro semestre deste ano, um número bem legal. Para se ter uma ideia, os concorrentes também estão por aí: o Volkswagen Tera, que chegou há pouco, vendeu 2.750 unidades, enquanto o Renault Kardian registrou 10.284 vendas. O Pulse parece estar conquistando seu espaço nas ruas.

Sob o capô, temos um motor T200 que não é híbrido, mas entrega um bom desempenho. Esse motor turbo flex de 1.0 e três cilindros gera até 130 cv e 20,4 kgfm, e vem associado a um câmbio automático CVT com sete marchas simuladas. Para quem já experimentou dirigir um modelo com câmbio CVT, sabe como isso ajuda a ter mais conforto e fluidez no trânsito.

O modelo na versão de entrada vem com uma boa lista de equipamentos. As rodas de liga leve aro 16 não deixam a desejar, e ainda conta com monitoramento da pressão dos pneus, um item que faz toda a diferença, especialmente para quem faz longas viagens.

Internamente, o Pulse oferece um painel de instrumentos digital de 3,5″, que é super prático e traz várias informações úteis. Na parte externa, os retrovisores com repetidores de seta em LED são um toque de modernidade. E a central multimídia de 8,4” é a cereja do bolo: compatível com Apple CarPlay e Android Auto, e ainda conta com comandos de voz. Assim, você pode atender uma ligação sem precisar tirar as mãos do volante.

Se você está pensando em comprar um SUV que une estilo e praticidade, o Fiat Pulse T200 AT é uma opção que merece a atenção.