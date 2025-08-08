Governo pretende reduzir em até 80% o custo da CNH

Para muita gente, tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um desafio, e não é só por causa da dificuldade das provas, mas também pelos altos custos envolvidos. As taxas oficiais e os preços cobrados pelas autoescolas podem pesar no bolso e fazer com que muitos adiem esse sonho. Mas, uma mudança à vista pode dar uma mãozinha nessa situação.

Recentemente, um projeto do Ministério dos Transportes promete transformar essa realidade e reduzir os custos do processo em até 80% para as categorias A e B. Para quem não sabe, a categoria A é para motos e a B é para carros de passeio. Essa iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso à CNH, ajudando mais pessoas a se qualificarem para o mercado de trabalho.

Com essa nova proposta, a ideia é acabar com a exigência de aulas presenciais nas autoescolas. Em vez disso, os candidatos poderão escolher como estudar. Eles poderão fazer a parte teórica em Centros de Formação de Condutores (CFCs), em casa pelo método online, e ainda poderão treinar com instrutores autônomos para a prova prática, que continua sendo obrigatória. Assim, o cidadão ganha mais liberdade na preparação.

Outra mudança interessante é que a proposta elimina a carga horária mínima de 20 horas de aula prática. Ou seja, cada candidato poderá decidir quanto tempo precisa para se sentir preparado para a avaliação do Detran.

Mudanças para emissão da CNH gera críticas

Vale lembrar que, mesmo com essas mudanças, as autoescolas continuarão a operar. Elas ainda estarão disponíveis для quem preferir essa forma de aprendizado. No entanto, o novo projeto não passou despercebido e já enfrenta críticas. Algumas entidades, preocupadas com a segurança no trânsito, levantam a bandeira do medo de que essa nova flexibilidade possa levar ao aumento dos acidentes.

Agora, o projeto está em análise e precisa da aprovação da Casa Civil da Presidência da República. Se tudo correr bem, será regulamentado por uma resolução do Contran.

Custo atual da emissão da CNH

Atualmente, os gastos para tirar a CNH giram entre R$ 3 mil e R$ 4 mil, englobando taxas do Detran, exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, além da emissão do documento. Mas, se a nova proposta for aprovada, essa faixa de preço pode cair para algo em torno de R$ 750 a R$ 1 mil, tornando a obtenção da CNH bem mais acessível para os brasileiros.