A jornada dos gatos: do Egito ao Instagram

Dia Mundial do Gato: Celebração do Amor pelos Felinos

O Dia Mundial do Gato é celebrado em 8 de agosto, mas para milhões de fãs de gatos no mundo todo, essa festividade acontece todos os dias. Nas redes sociais, os gatos continuam a dominar, com conteúdos sobre eles gerando alto engajamento. No Instagram, a gata Nala se destaca como a felina mais famosa da plataforma, reunindo 4,4 milhões de seguidores. Ela, uma mestiça de gato siamês, até lançou sua própria linha de ração, oferecendo uma variedade de sabores para os amantes desses animais.

Até estrelas como Taylor Swift e Justin Bieber se juntam à onda de amor pelos gatos, postando fotos com seus bichanos, que também conquistaram fama.

A Longa Relação entre Gatos e Humanos

A presença dos gatos na vida humana não é recente; esta relação já dura mais de 10 mil anos. A domesticação dos felinos começou com o desenvolvimento da agricultura, por volta de 9000 a.C. no Crescente Fértil, região que abrange partes do Oriente Médio. Com o armazenamento de grãos, os gatos passaram a ser bem-vindos para controlar a população de roedores nas plantações. Essa convivência possibilitou que eles se espalhassem pelo mundo, e hoje, estão presentes em todos os continentes, exceto na Antártida.

Esses animais sempre foram admirados, não apenas por sua ajuda na luta contra pragas, mas também pela sua intrigante natureza independente.

Gatos na Cultura: Do Egito ao Leste Asiático

Cultura e gatos têm uma relação histórica rica. No Antigo Egito, os felinos eram adorados e associados à deusa Bastet, deusa da proteção e da felicidade. Os egípcios demonstravam sua devoção ao homenagear seus gatos em vida e após a morte, embalsamando-os e realizando funerais.

Na cultura do leste asiático, a relação com os gatos também é importante. Na China, eles ajudam a proteger plantações de seda e chá desde cerca de 1400 a.C. No Japão, a convivência com os gatos começou mais tarde, e por um tempo, acreditava-se que esses animais podiam se transformar em demônios.

Maneki-Neko: O Gato da Sorte

O Maneki-Neko, conhecido como "gato que acena", é um símbolo japonês que se espalhou pelo mundo, associado à sorte e à prosperidade. Sua posição das patas tem significados diferentes: a pata direita levantada atrai riqueza, enquanto a pata esquerda é vista como um chamado a clientes e visitantes.

A Fama dos Gatos e Seus Desafios

Apesar do amor pelos gatos, em algumas épocas, eles enfrentaram desafios, como na Europa medieval, quando foram associados à Peste. O Papa Inocêncio VIII chegou a declarar os gatos como "animais pagãos", o que resultou em perseguições.

Popularidade Mundial dos Gatos

Atualmente, os gatos estão se tornando cada vez mais populares como animais de estimação. Os Estados Unidos lideram com cerca de 74 milhões de gatos, seguidos pela China com 53 milhões. O Brasil é o sexto no ranking, com aproximadamente 12,5 milhões de felinos. Na Rússia, 58% das famílias possuem pelo menos um gato, refletindo uma forte relação cultural e afetiva.

Os gatos também têm uma presença notável no Museu Hermitage, em São Petersburgo, onde foram importantes para o controle de roedores nas adegas do local. Os visitantes podem até "adotar" os gatos do museu, que recebem cuidados e alimentação garantidos.

A popularidade dos gatos continua a crescer em diferentes lugares, revelando um amor duradouro que transcende culturas e gerações.