Truque caseiro renova óculos riscados em minutos

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 12 minutos atrás
Óculos limpos são essenciais para garantir uma visão clara e sem distrações. Hoje em dia, muitas pessoas estão em busca de dicas de como limpar óculos riscados com soluções caseiras, que ajudam a economizar e ainda são práticas.

Entre as opções mais populares, o vinagre branco e o bicarbonato de sódio se destacam. Esses dois ingredientes simples têm ganhado espaço como uma alternativa eficiente e acessível. Vamos entender melhor como utilizá-los no dia a dia?

Ingredientes da cozinha como solução

Para quem usa óculos com frequência, limpar as lentes com produtos caseiros pode evitar gastos desnecessários. O vinagre branco é um verdadeiro coringa na limpeza, conhecido por remover gorduras e resíduos que podem se acumular nas lentes. Por outro lado, o bicarbonato de sódio age como um abrasivo suave, ajudando a eliminar sujeiras sem agredir as lentes.

Quando misturados, esses ingredientes formam uma espuma que, além de limpar, não prejudica os óculos. Então, é uma alternativa interessante e acessível.

Aplicação da mistura caseira nos óculos

Para preparar a mistura, comece combinando partes iguais de vinagre branco e água. Depois, acrescente uma colher de chá de bicarbonato de sódio para cada xícara da solução. Essa mistura vai ficar espumosa.

Utilize um pano de microfibra, mergulhe-o na solução e retire o excesso. Com carinho, passe o pano nas lentes. Essa técnica ajuda a proteger os revestimentos especiais, evitando danos.

Após a limpeza, enxágue as lentes em água morna para remover qualquer resíduo da solução. Depois, seque os óculos com o mesmo pano de microfibra, evitando qualquer material áspero que possa causar riscos.

Creme dental é eficaz na limpeza de óculos?

Outra opção que algumas pessoas mencionam é o creme dental. Essa alternativa pode ser útil para lentes de vidro que não têm revestimentos específicos. O ideal é aplicá-lo com um pedaço de algodão, mas sempre escolha um creme dental não abrasivo para não danificar as lentes.

Além de tudo, optar por métodos caseiros para a limpeza de óculos é uma forma de contribuir com a sustentabilidade. Ao diminuir o uso de produtos químicos industrializados e reutilizar ingredientes que já temos em casa, estamos fazendo uma escolha mais consciente para o meio ambiente.

