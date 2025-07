Fiat oferece desconto de R$ 33 mil na Toro Volcano para CNPJ

A Fiat está com uma oferta imperdível para quem tem CNPJ, especialmente para microempresas e produtores rurais. Se você se enquadra nesse perfil, a picape Toro Volcano pode ser sua com um desconto que faz a diferença.

Ao invés de R$ 186.980, o modelo com motor Turbo 270 flex e câmbio automático de 6 marchas sai por apenas R$ 165.490 — um alívio de R$ 21.490. Já a versão Turbodiesel com tração 4×4 e câmbio automático de 9 marchas, que normalmente custa R$ 210.980, pode ser adquirida por R$ 177.290, gerando uma economia ainda maior: R$ 33.690.

Imagina só a Toro Volcano Turbodiesel AT9 4×4 em ação! Ela é robusta o suficiente para transportar até 1 tonelada. Ideal para quem trabalha no campo, mas também confortável para uma viagem em família. Se o dia a dia exige um veículo parrudo, essa é a escolha certa. E não esqueça que a versão Turbo 270 flex também garante uma boa carga, suportando até 750 kg.

E o que vem de série nessa picape? Além de 6 airbags para a segurança da galera, a Toro vem com ar-condicionado digital dual zone, bancos em couro e central multimídia com tela touchscreen de 8,4″ que é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Isso facilita muito a vida de quem não vive sem música durante as viagens.

Falando em tecnologia, ela ainda conta com comandos de voz e uma série de recursos práticos, como câmera de ré e sensores de estacionamento, tanto na frente quanto atrás. Os faróis Full LED e os detalhes em LED deixam o visual esportivo e ainda permitem melhor visibilidade à noite, algo que quem já passou por estradas mal iluminadas sabe como é valioso.

Agora, se você está interessado em tudo isso, é só dar uma passada em uma concessionária da Fiat para saber mais sobre os documentos que precisa, prazos e opções de financiamento. E vale lembrar que os preços podem variar dependendo da região. Uma visita ao showroom pode ser o primeiro passo para levar essa máquina para casa!