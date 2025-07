Instituto O Iluminado promove conexão entre pessoas

A série “O Instituto”, baseada na obra de Stephen King, já está conquistando o público e trazendo à tona comparações com outra famosa criação do autor, “O Iluminado”, que também ganhou uma adaptação cinematográfica de destaque. O showrunner Ben Cavell e o ator Joe Freeman discutem essa conexão e o universo ficcional que permeia ambas as histórias.

Segundo Cavell, as crianças com habilidades especiais em “O Instituto” possuem um tipo de poder semelhante ao “brilho” que caracterizava o personagem Danny Torrance, de “O Iluminado”. Danny é o filho de Jack Torrance, que assume a função de zelador no isolado Overlook Hotel, no Colorado, durante o inverno. Essa história original também foi continuada em “Doutor Sono”, onde se explora mais a fundo os poderes de Danny, como telepatia e telecinese. Outras obras de King, como “A Torre Negra” e “A Dança da Morte”, também apresentam personagens que possuem habilidades extraordinárias.

Cavell destaca que o mundo criado por King é coeso, o que torna a leitura de seus livros envolvente. Ele também menciona que a série busca inspiração em “A Incendiária”, outra obra do autor, acrescentando que essas temáticas influenciaram produções como “Stranger Things”. O diferencial de “O Instituto” é sua ambientação em um local que serve como “prisão” para crianças com poderes, o que, segundo Cavell, ainda não tinha sido explorado em suas obras anteriores.

Joe Freeman, que interpreta Luke Ellis, o protagonista da trama, ressalta que seu personagem passa por um grande desenvolvimento ao longo da história. Ele destaca que, assim como Luke, ele também é inexperiente em relação a telepatia e telecinese, o que torna a representação do personagem um aprendizado para ambos.

Na narrativa, Luke é um garoto superdotado que, junto a outros jovens com habilidades sobrenaturais, é aprisionado no Instituto, que é dirigido pela personagem Srta. Sigsby, interpretada por Mary-Louise Parker. Enquanto isso, um policial, Tim, interpretado por Ben Barnes, começa a suspeitar de atividades estranhas na pequena cidade onde o Instituto está localizado.

Os dois primeiros episódios de “O Instituto” já estão disponíveis para streaming na plataforma MGM+, com novos episódios programados para serem lançados semanalmente aos domingos.