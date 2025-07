SBT adia retorno de Casos de Família e muda programação

A apresentadora Christina Rocha ainda não retornou oficialmente ao SBT, mas já enfrenta mudanças na programação da emissora. Neste sábado, 12 de agosto, ela anunciou que a reestreia do programa “Casos de Família” foi adiada. Originalmente, Christina havia informado que o programa voltaria ao ar no dia 21 de agosto, mas essas informações mudaram rapidamente.

O “Casos de Família” será exibido agora às 14h45, um novo horário que substituirá a reprise da novela “A Usurpadora”, que é da mesma época, de 1998. Essa alteração aconteceu após uma decisão da emissora, que resolveu encurtar a exibição da novela mexicana “Rubi”, que deveria assumir a faixa de “A Usurpadora” a partir do dia 4 de agosto.

Além disso, o SBT ainda não revelou qual programa irá ocupar o horário das 17h, que atualmente pertence a “Meu Amor das Estrelas”. O último episódio desta novela será exibido na próxima sexta-feira, dia 18 de agosto. Inicialmente, “Casos de Família” estava previsto para estrear no mesmo horário do dorama.

Christina Rocha usou as redes sociais para esclarecer a situação. Em um vídeo publicado no Instagram, ela confirmou que a estreia foi remarcada para o dia 28 de julho, às 14h45. No vídeo, a apresentadora explicou que havia feito um anúncio anterior sobre a data de retorno e que agora estava corrigindo a informação: “A estreia é no dia 28 de julho, repetindo, às 14h45”, afirmou.

Poucas horas antes, no dia 11 de agosto, Christina havia compartilhado sua empolgação sobre o retorno do programa. Ela mencionou que as gravações começariam em breve e que esperava a estreia para o dia 21. Christina já havia comentado sobre a presença de sua amiga e profissional, a doutora Anahy D’Amico, e afirmou que a equipe de produção, que inclui o diretor Rafael Bello e outras pessoas que já trabalharam no programa, estaria reunida novamente.

Ela também expressou sua gratidão pela audiência e pelo carinho do público, destacando a expectativa de gravar vários episódios da série em um curto período. Esses anúncios, no entanto, foram rapidamente seguidos por uma reprogramação inesperada, levando ao novo adiamento da estreia.