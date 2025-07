Fiat oferece desconto de R$ 12.081 no Pulse Abarth para PcD

O Fiat Pulse Abarth é a versão mais esportiva do SUV compacto da marca e, na linha de 2026, trouxe algumas novidades bem interessantes. Agora, ele vem com teto solar panorâmico de série, que é uma excelente adição, permitindo curtir ainda mais as aventuras ao ar livre.

Para quem tem alguma deficiência, a Fiat está oferecendo uma campanha de vendas diretas em julho. Isso significa que é possível adquirir o Pulse Abarth com isenção total de IPI e um bônus bem legal de fábrica. Assim, os preços ficam muito mais atrativos para quem se encaixa nas regras de elegibilidade.

Normalmente, o Pulse Abarth Turbo 270 AT6 está na faixa dos R$ 157.990. Mas, atenção, para o público PcD, o preço baixa para R$ 145.909, garantindo uma economia de R$ 12.081. Essas informações estão confirmadas pelo site da Fipe e são oficiais da Fiat, tranquilizando os compradores na hora de fechar o negócio.

Mas como funciona para garantir esse desconto? Primeiro, é necessário apresentar alguns exames que comprovem a condição de saúde, além de um relatório assinado por um médico credenciado pelo Detran. Depois, você deve agendar uma avaliação em uma clínica do Detran para obter o Laudo Médico – um documento indispensável para solicitar a isenção.

Aqui vai uma lista dos documentos necessários para conseguir a isenção do IPI:

Curatela (se o carro for comprado por alguém com mais de 18 anos que não tenha plena capacidade jurídica).

Formulário de solicitação de isenção do IPI da Receita Federal.

Laudo Médico e CNH especial (duas cópias autenticadas).

Duas cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de endereço.

Cópias das duas últimas declarações de Imposto de Renda ou, se não declara, comprovante de isenção.

Comprovante de regularidade de contribuição ao INSS.

Sob o capô, o Pulse Abarth mantém seu motor T270, que entrega até 185 cv e 27,5 kgfm de torque, sempre aliado ao câmbio automático de seis marchas. Essa combinação permite que o carro acelere de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos, com uma velocidade máxima de 215 km/h. Imagina só pegar uma estrada com esse desempenho!

No primeiro semestre de 2025, o Fiat Pulse vendeu 20.268 unidades, enquanto o recém-lançado Volkswagen Tera emplacou 2.750. Compare isso com as 10.284 vendas do Renault Kardian. O Pulse definitivamente está fazendo barulho no mercado!

Além do visual esportivo, o Pulse Abarth vem equipadíssimo. Teto solar panorâmico, central multimídia de 10,1" com câmera de ré e conexão com o Fiat Connect////Me, rodas de 18”, freio eletrônico com Autohold, sensor de chuva e retrovisor fotocrômico são apenas algumas das características que fazem a diferença no dia a dia.

Os bancos esportivos em couro, o acabamento caprichado, o alerta de saída de faixa e até a frenagem autônoma de emergência tornam a experiência de dirigir ainda mais especial, trazendo segurança e conforto. E quem não gosta de um carregador por indução para manter o celular sempre energizado enquanto está na estrada?

E se você está de olho nos preços, a tabela para o modelo Abarth Turbo 270 AT6 é a seguinte:

Configurações Preços de tabela Preço para PcD Descontos Abarth Turbo 270 AT6 R$ 157.990,00 R$ 145.909,00 R$ 12.081,00

Com tudo isso, o Fiat Pulse Abarth se destaca não só por sua performance, mas também por proporcionar uma experiência completa ao volante. Afinal, mais que um carro, ele é um convite à aventura!