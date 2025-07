Fiat lança Fastback Impetus com desconto de R$ 16.880 para PcD

O Fiat Fastback Impetus está em destaque neste mês de julho com uma campanha especial voltada para a venda direta a pessoas com deficiência (PcD). Essa é uma oportunidade e tanto, já que os interessados podem aproveitar a isenção total do IPI e ainda um bônus oferecido pela fábrica. E fica a dica: depois de adquirirem o veículo, os novos proprietários só poderão revendê-lo após 24 meses.

As concessionárias da Fiat estão preparadas para dar todo o suporte necessário. Se você está curioso sobre como funciona o processo, é só passar lá e perguntar. Eles explicam tudo: quais documentos você precisa levar, como solicitar a isenção, prazos de análise, opções de financiamento e tudo mais que for preciso. Uma mão na roda, né?

Para iniciar o processo, você vai precisar de alguns documentos. Isso inclui exames que comprovem a condição de saúde e um relatório assinado por um médico credenciado do Detran. Em seguida, é necessário agendar uma avaliação em uma clínica do Detran para receber o Laudo Médico, que é fundamental para solicitar os benefícios.

Falando em documentos, aqui estão os principais que você deve ter em mãos para pedir a isenção de IPI:

– Curatela, caso o carro seja comprado em nome de alguém maior de 18 anos sem capacidade jurídica.

– Formulário de requerimento de isenção de IPI (que a Receita Federal fornece).

– Laudo Médico e CNH especial, ambos com duas cópias autenticadas pelo Detran.

– Duas cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de endereço.

– Cópia simples das duas últimas declarações de Imposto de Renda. Se você não declara, é preciso apresentar um comprovante de isenção ou, se for dependente, a declaração do responsável.

– Comprovante de regularidade de contribuição ao INSS.

O Fastback Impetus T200 Hybrid CVT sai por R$ 165.990 para o público geral, mas para pessoas com deficiência, o preço cai para R$ 149.110. Isso representa um descontão de R$ 16.880! Mas fique atento, porque os valores podem variar conforme a sua região.

Para aqueles que estão se perguntando, o Fiat Fastback foi um sucesso no primeiro semestre de 2025, vendendo 25.161 unidades. Isso o colocou à frente do Volkswagen Nivus, que vendeu 22.662, e até do Citroën Basalt, que recém-lançado, somou 10.017 vendas.

E o que esperar do Fastback Impetus? Ele vem com muitas tecnologias bacanas, como AEB, que faz a frenagem autônoma de emergência, e LDW, que alerta você se mudar de faixa sem perceber. Além disso, conta com quatro airbags, ar-condicionado digital e uma central multimídia com tela de 10,1 polegadas, que suporta Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Conveniente, certo?

Esse SUV também traz uma câmera de ré de alta definição, direção elétrica, faróis em LED e um painel de instrumentos digital de 7 polegadas que exibe diversas informações do veículo. E se você gosta de ter conforto na hora de dirigir, vai adorar as saídas de ar-condicionado para os bancos traseiros, volante em couro e até carregador sem fio.

Como você pode ver, o Fiat Fastback Impetus é uma excelente escolha para quem está em busca de um carro moderno e confortável, com todo esse suporte para o público PcD. Com tantas vantagens e esse espaço no porta-malas de 516 litros, ele é perfeito para quem precisa. A oferta está aí, basta aproveitar!