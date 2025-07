Quarta-feira tem queda de temperatura no Centro-Sul e chuvas no Norte

Uma massa de ar frio deve provocar uma queda na temperatura em várias regiões do Brasil nesta terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para 16 estados, indicando que a temperatura poderá diminuir entre 3 °C e 5 °C. Além disso, o Inmet também prevê chuvas intensas, especialmente no Norte e Nordeste do país.

Na região Sul, a expectativa é de que o Rio Grande do Sul enfrente as consequências de uma frente fria que chegou esta semana. A metereologista Andrea Ramos explica que, embora haja expectativa de alguma nebulosidade, essa deverá estar associada ao frio. Geadas podem ocorrer no extremo Sul, e a previsão é de chuvas em Santa Catarina.

Em função da queda acentuada da temperatura, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um aviso aos moradores, classificando a situação em três níveis: “normal”, “atenção” e “alerta”. Isso ajuda a população a se preparar de acordo com a gravidade da queda de temperatura.

Ambientes do Norte e Nordeste do Brasil também devem ser monitorados. Há uma tendência de chuvas entre o litoral do Rio Grande do Norte e de Alagoas, que já foram observadas nas últimas semanas. As chuvas mais fortes, no entanto, continuarão a ser concentradas no extremo Norte, em estados como Roraima, Amazonas, Amapá e Pará.

Enquanto isso, o Centro-Oeste do país experimentará um padrão climatológico diferente. Esta região se manterá sob um clima quente e seco, o que pode aumentar o risco de queimadas. O contraste entre a aridez do Centro-Oeste e o clima mais úmido do Norte e Nordeste ilustra a diversidade das condições meteorológicas que afetam o Brasil.

Diante das previsões climáticas, o Inmet recomenda que a população tome precauções. Aqui estão algumas orientações:

– Desligue aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia.

– Observe alterações nas encostas.

– Mantenha-se em um local seguro. Durante rajadas de vento, evite se abrigar sob árvores para prevenir riscos de queda e descargas elétricas.

– Se houver risco de inundação, proteja seus pertences usando sacos plásticos.

– Para mais informações, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Essas medidas são importantes para garantir a segurança da população diante das adversidades climáticas previstas para os próximos dias.