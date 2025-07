Fiat Mobi Trekking 2026 oferece desconto de R$ 12,1 mil para PcD

O Fiat Mobi Trekking 2026 chegou com algumas mudanças interessantes. Para começar, por dentro, ele agora ostenta o mesmo painel que encontramos na picape Strada. E, por fora, as rodas e calotas ganharam um design novinho, que parece estar chamando atenção nas ruas! Ah, e se você está pensando em comprar, a Fiat está com uma campanha de vendas diretas durante julho, oferecendo vantagens bem bacanas.

O preço padrão do Mobi Trekking é de R$ 82.990, mas quem tem direito aos benefícios fiscais pode levar para casa por R$ 70.999. Isso representa uma economia de R$ 12 mil. Não é todo dia que vemos um desconto desses, não é mesmo? Para confirmar essa informação, a galera do site da Fipe Carros fez contato com a concessionária Fiat Marina.

No que diz respeito ao motor, nada muito novo—ele continua equipado com o já conhecido 1.0 Firefly que entrega 75 cavalos e um torque de 10,7 kgfm. Para quem gosta de aceleração, a marca promete que ele chega de 0 a 100 km/h em 14,7 segundos e pode alcançar uma velocidade máxima de 164 km/h. Nada mal para um carro urbano!

O Mobi Trekking vem com itens de conforto que podem fazer a diferença na prática. Temos ar-condicionado, barras de proteção nas portas e ainda um brake-light. Além disso, o visual Trekking traz uma identidade própria, com adesivos no capô e uma pintura lateral preta que deixa o carro mais estiloso.

Um dos destaques é a central multimídia de 7 polegadas com tela touchscreen, que se conecta com Android Auto e Apple CarPlay sem fios, uma mão na roda para quem quer facilidade no dia a dia. E quem aí não adora um volante multifuncional? Assim, dá para atender chamadas e mudar músicas sem tirar as mãos do volante.

A segurança também é um ponto forte. O Mobi conta com airbags frontais para motorista e passageiro, freios ABS com EBD e controle de estabilidade. Ah, e se você tem crianças, fica tranquilo: o sistema Isofix para cadeirinhas infantis está garantido.

Externamente, o Mobi não decepciona. Essa versão traz molduras nas caixas de roda e um para-choque exclusivo, além de uma suspensão elevada que ajuda na visibilidade. As rodas aro 14″ têm calotas integrais, e ainda são equipadas com pneus que economizam combustível. Isso é algo que quem pega estrada sabe como faz diferença no bolso!

No interior, o quadro de instrumentos com iluminação em LED e display digital de 3,5” dá um toque moderno. E para completar, o novo logotipo da Fiat, que aparece na grade e no porta-malas, traz um ar mais sofisticado ao visual do carro.

Se você está em busca de um carro compacto, econômico e com um bom custo-benefício, essa é uma opção que merece sua atenção.