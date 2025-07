Cronos Precision tem desconto de R$ 16,4 para PcD com preço de Argo

O Fiat Cronos Precision 2026 chegou com um visual renovado que chama atenção, especialmente pela frente inspirada no charme do Fiat Grande Panda europeu. E não para por aí: o interior está mais moderno, com mais tecnologia e itens de segurança que deixam qualquer motorista mais tranquilo.

Se você faz parte do público PCD, uma ótima notícia: durante julho, essa versão está com desconto especial nas vendas diretas da Fiat. A economia é considerável! O preço original de R$ 119.990,00 cai para R$ 103.570,00, oferecendo uma redução de R$ 16.420,00. Uma oportunidade e tanto, não é mesmo?

O motor 1.3 Firefly de quatro cilindros é um dos destaques do Cronos. Com 101 cv de potência e torque de 13,7 kgfm, ele vem sempre acoplado ao câmbio automático CVT — que simula sete marchas e garante uma condução suave. No consumo, ele faz impressionantes 8,9 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, esses números sobem para 12,6 km/l e 14,6 km/l. Ou seja, dá para rodar bastante sem pesar no bolso.

E quem não ama um porta-malas grande? Com 525 litros de capacidade, o Cronos é um dos sedãs compactos mais espaçosos do mercado — perfeito para quem precisa carregar bagagem ou fazer compras.

O desempenho do Cronos no mercado é interessante. Em junho, ele emplacou 1.919 unidades, um número que deixa a desejar diante dos concorrentes. O Volkswagen Virtus liderou o mês com 3.719 unidades, seguido do Chevrolet Onix Plus, que também não ficou para trás com 3.494 emplacamentos.

Quando se trata de tecnologia, o Fiat Cronos Precision não decepciona. Ele conta com uma central multimídia UCONNECT de 7 polegadas, bem responsiva e que permite a conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. Tem também Bluetooth, duas entradas USB e comando de voz, facilitando a vida do motorista e dos passageiros.

Nos itens de conforto e segurança, as funcionalidades são muitas: ar-condicionado digital automático, câmera de ré, direção elétrica progressiva e cintos de segurança com regulagem de altura. Além disso, a presença de faróis com acendimento automático e quatro airbags garante tranquilidade para todos os ocupantes.

As rodas de liga leve aro 16” são um toque a mais, junto com o sensor de estacionamento traseiro que ajuda em manobras mais complicadas. E a sistema de monitoramento da pressão dos pneus (iTPMS) é um grande plus para manter a segurança nas estradas.

Em resumo, o Fiat Cronos Precision 2026 aparece como uma escolha sólida para quem busca um sedã prático, tecnológico e com um preço bem acessível para o público PCD.