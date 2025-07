Motos mais vendidas no Brasil até julho de 2025

Até 22 de julho, a Honda CG 160 dominou as vendas de motos no Brasil, com impressionantes 31.563 unidades emplacadas no mês. Isso representa um crescimento de 17% em comparação com junho! No acumulado de 2025, já são 256.313 unidades vendidas. Não é à toa que essa moto é uma paixão nacional, não é mesmo?

Logo atrás, fazemos uma parada na Honda Biz, que vendeu 16.854 motos, um aumento de 6% em relação ao mês anterior. E quem também aparece forte no ranking é a Honda NXR 160 Bros, com 14.415 emplacamentos. Até a popular Honda Pop 110i não ficou muito atrás, com 6.962 unidades na quarta colocação.

Outro destaque que apareceu por aí foi a Sport 110i, da Mottu, com 6.962 vendas, mostrando que a concorrência tá pegando fogo! Para completar o top 6, a Yamaha YBR 150 teve um crescimento notável de 29%, com 5.127 motos em Julho. Isso mostra que, mesmo em um mercado competitivo, algumas motos realmente se destacam.

Na sétima colocação, encontramos a Honda CB 300F com 4.210 unidades vendidas, também registrando um incremento de 29% em relação ao mês anterior. A Honda PCX 160 ocupa o oitavo lugar, com 3.478 emplacamentos. Já a Yamaha Fazer 250 e a Honda XRE 190 completam o top 10, tendo vendido 2.850 e 2.787 unidades, respectivamente. Duas boas opções para quem busca versatilidade e diversão nas estradas!

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

As motos mais populares refletem não só tendências, mas também as preferências do público. O Brasil é apaixonado por motos práticas e eficientes. E aqui está a lista completa das 20 motos mais vendidas:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 31.563 2º Honda Biz 16.854 3º Honda NXR 160 Bros 14.415 4º Honda Pop 110i 14.151 5º Sport 110i 6.962 6º Yamaha YBR 150 5.127 7º Honda CB 300F 4.210 8º Honda PCX 160 3.478 9º Yamaha Fazer 250 2.850 10º Honda XRE 190 2.787 11º Honda Sahara 300 2.768 12º Shineray XY 125 2.733 13º Yamaha XTZ 250 2.666 14º Yamaha Fazer 150 2.518 15º Shineray SHI 175 2.073 16º Yamaha Crosser 150 1.999 17º Honda Elite 125 1.810 18º Yamaha NMax 1.393 19º Shineray XY 50 1.257 20º Shineray XY 150 1.255

O ranking foi elaborado com dados da Fenabrave e mostra como as motos estão em alta no nosso país. Quem faz uso do dia a dia para o trabalho ou lazer sabe o quanto esse tipo de veículo se tornou essencial na correria. Motos são parte da cultura brasileira, e a variedade de modelos disponíveis garante que sempre haja algo que atenda a cada gosto e necessidade.