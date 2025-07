Motos mais vendidas até julho de 2025: dados da Fipe

Até 27 de julho, a Honda CG 160 continua reinando como a moto mais vendida do Brasil. Foram impressionantes 38.179 unidades emplacadas, uma alta de 13% em relação a junho, conforme os dados da Fenabrave. No acumulado do ano de 2025, já são 262.929 motos vendidas desse modelo. Se você já teve a oportunidade de pilotar uma CG, sabe como ela é confiável e oferece uma ótima experiência nas estradas.

Na segunda posição, temos a Honda Biz, que também não fica para trás, com 19.907 motos vendidas. E logo atrás, em terceiro lugar, está a Honda NXR 160 Bros, que registrou 16.916 unidades e cresceu 16% em julho. Não dá pra esquecer da Honda Pop 110i, que ficou pertinho, com 16.562 emplacamentos. Essa moto é ideal para quem precisa de versatilidade e economia nas cidades, não é mesmo?

Outro destaque do mês foi a Sport 110i, oferecida pela empresa Mottu, que vendeu 7.842 unidades. Por último, no top 6, a Yamaha YBR 150 fez bonito, com 6.597 motos emplacadas em julho — um salto de 33% em relação ao mês anterior. Para quem busca uma moto ágil e confiável, vale a pena ficar de olho na YBR.

Na sétima colocação, a Honda CB 300F teve 5.011 unidades vendidas, uma alta de 25% em relação ao mês passado. Já a Honda PCX 160 aparece em oitavo lugar, com 4.235 emplacamentos. E se você é fã das motos de maior cilindrada, a Yamaha Fazer 250 não fica atrás, com 3.613 unidades. Para fechar o top 10, a Shineray XY 125 totalizou 3.378 vendas. Essa diversidade de modelos mostra como tem opção para todos os gostos e necessidades.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 38.179 2º Honda Biz 19.907 3º Honda NXR 160 Bros 16.916 4º Honda Pop 110i 16.562 5º Sport 110i 7.842 6º Yamaha YBR 150 6.597 7º Honda CB 300F 5.011 8º Honda PCX 160 4.235 9º Yamaha Fazer 250 3.613 10º Shineray XY 125 3.378

Essa é a lista das motos que mais estão fazendo sucesso nas ruas brasileiras. E com tantos modelos bons, o que não faltam são opções para quem ama pegar a estrada ou rodar pela cidade!