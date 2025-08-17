como e quando assistir ao eclipse lunar

Setembro vai começar com um espetáculo incrível para os amantes da astronomia. Nos primeiros dias do mês, teremos um evento especial envolvendo a Lua que promete ser inesquecível.

A primeira Lua Cheia de setembro vai brilhar no dia 7, e a melhor parte? Ela vai acontecer junto com um eclipse lunar total que poderá ser observado em algumas partes do mundo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o disco da Lua vai passar pela sombra da Terra, adquirindo uma cor avermelhada por cerca de 1 hora e 22 minutos. Por isso, esse fenômeno é carinhosamente chamado de “Lua de Sangue”.

Infelizmente, no Brasil, não vamos conseguir ver essa maravilha ao vivo. O eclipse será visível a olho nu em lugares como Europa, África, Rússia, leste da Austrália e Nova Zelândia, que estarão na parte noturna durante o evento. Mas não se preocupe, pois você ainda poderá acompanhar tudo por transmissões online. E a boa notícia é que a Lua Cheia vai estar linda e brilhante durante alguns dias, garantindo um show visual mesmo que de longe.

Lua Nova também será cenário de outro grande fenômeno astronômico

E as surpresas não param por aí! No dia 21 de setembro, vamos ter a primeira Lua Nova do mês, e, além de nos presentear com céus mais escuros, ela também trará um outro eclipse. Mas este será um eclipse solar, onde a Lua vai cobrir até 85,5% do Sol.

Assim como a “Lua de Sangue”, esse eclipse solar também só será visto em algumas regiões específicas, incluindo a Nova Zelândia, sul da Austrália, e partes dos oceanos Pacífico e Atlântico, além da Antártica. Embora ainda não haja confirmação de transmissões ao vivo, muitos observatórios e instituições de astronomia devem compartilhar informações sobre o evento em tempo real, então fique de olho!