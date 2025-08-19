Fiat Fastback Limited 2025 com desconto de R$ 20 mil

Mundo Automotivo

Lançada há aproximadamente um mês, a reestilização do Fiat Fastback para a linha 2026 traz algumas mudanças visuais e novas tecnologias. Mas se você está em busca de um carro zero quilômetro que siga a mesma linha do modelo anterior, a versão Limited Edition é uma boa pedida. Ela vem equipada com o motor 1.3 T270, mas sem os apelos esportivos da versão Abarth.

E aqui vai uma super novidade: a Fiat está com uma promoção irresistível. O Fastback Limited Edition, na cor Preto Vulcano, que normalmente custa R$ 168.990, agora pode ser adquirido por R$ 148.990. Uma redução de quase R$ 20 mil! Isso vale para quem troca um carro usado, que pode ser valorizado em até R$ 13 mil, além de um bônus de R$ 7 mil. No fim das contas, você paga R$ 11 mil a menos do que na versão mais em conta da linha 2026, que é a Audace T200 Hybrid, custando R$ 159.990.

E não para por aí! Se você optar pelo financiamento, a Fiat está oferecendo taxa zero. Funciona assim: dá pra entrar com uma entrada de R$ 104.293 e financiar o restante em 18 parcelas de R$ 2.738,25, sendo que a primeira vencendo em um mês. Assim, o total a prazo fica em torno de R$ 153.581,41.

### Itens de série

A configuração Limited Edition vem bem recheada de itens. Você conta com quatro airbags, freios ABS com discos na frente, faróis de LED, rodas de liga-leve de 18” com um design exclusivo, central multimídia de 10,1”, painel digital de 7”, retrovisores que se dobram eletricamente e faróis de neblina. Ou seja, é um modelo que entrega bastante conforto e segurança.

### Performance do motor

Agora, se você é fã de potência, vale lembrar que a configuração Limited Edition usa o mesmo motor da Abarth, mas com uma leve redução na potência. De acordo com as novas regras de emissões do Proconve L8, que avaliar agora a média de poluição por marca, o motor 1.3 T270 teve sua potência máxima reduzida de 185 cv para 176 cv. A única exceção fica por conta dos esportivos da linha Abarth, que mantém os números mais altos, garantindo que a diferença continue.

### Mudanças visuais

Essa reestilização marca o primeiro grande facelift do Fastback. Agora, a dianteira ganhou uma nova grade, mais robusta, e um para-choque com linhas mais definidas. As aberturas laterais nas extremidades e a tomada de ar com filetes verticais conferem um ar mais moderno ao modelo. Mesmo mantendo a identidade visual do Pulse reestilizado, ele se destaca com um acabamento cinza na parte inferior do para-choque, em vez das barbatãs que você vê em outros modelos.

Na versão Limited Edition, é possível adicionar alguns opcionais como molduras das caixas de roda na cor do carro, além de um teto solar panorâmico e bancos dianteiros elétricos, que fazem parte do Pacote Sunroof, custando R$ 5.990.

Quem dirige um Fastback sabe que não é só um carro. É um estilo de vida e conforto ao rodar pelas estradas do Brasil. E com essas novidades, fica ainda mais interessante!

