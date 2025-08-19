Nubank lidera marcas mais influentes no Brasil, diz estudo

Um estudo internacional bastante recente, realizado pela Design Bridge, trouxe um panorama interessante sobre quais marcas devem ter mais influência no Brasil em 2025. Com base em 18 mil entrevistas feitas entre janeiro e março, a pesquisa destacou o Nubank como a marca mais presente na mente dos brasileiros. E, no cenário global, o Duolingo se sobressai como uma marca que realmente toca a cultura e as emoções aqui no país.

Neste artigo, vamos explorar os resultados principais desse levantamento, analisando tanto as marcas locais quanto internacionais. Também vamos entender como a influência delas foi medida e quais tendências e insights podem ser úteis para empresas e profissionais de marketing.

Nubank: destaque entre as marcas mais influentes do Brasil

O Nubank está no topo da lista das marcas mais influentes do Brasil. Sua trajetória como uma fintech inovadora e digital conquistou o coração de milhões de brasileiros. Oferecendo serviços financeiros de forma simples e acessível, o Nubank não é apenas um banco; é um símbolo de modernidade e confiança.

O que é mais legal é que a percepção das pessoas sobre a marca vai além dos produtos financeiros. O design intuitivo, um atendimento eficiente e a comunicação clara ajudaram a consolidar essa imagem positiva. Eles não economizam quando se trata de investir em campanhas digitais e criar experiências que realmente conectam com seus clientes. Assim, o Nubank se tornou parte da cultura brasileira, indo muito além do que se espera de um serviço bancário.

Outras marcas influentes do Brasil: Natura e iFood

Junto com o Nubank, outras marcas brasileiras também se destacam pela sua relevância cultural e impacto emocional. Vamos conhecer algumas delas:

Natura : Uma verdadeira referência em sustentabilidade e responsabilidade social, a Natura é admirada por seus valores que ecoam a consciência ambiental dos consumidores. Seus produtos e campanhas, focados em práticas éticas e inovação, criam uma conexão mais profunda com o público.

iFood: Líder no delivery, o iFood se tornou um aliado da rotina dos brasileiros, especialmente durante os tempos em que os serviços digitais ganharam ainda mais importância. Ele se destaca pela conveniência e pela rapidez, sempre acompanhando tendências de marketing que o mantêm em evidência.

Essas marcas mostram que a influência vai além de vender produtos; ela envolve criar experiências e estabelecer um engajamento emocional.

No cenário global, o Duolingo surpreendeu ao se tornar a marca mais influente, ultrapassando gigantes como Google e Nike. Esse aplicativo de aprendizado é conhecido não só pela sua proposta educacional, mas também pela forma envolvente como atrai brasileiros e pessoas de várias partes do mundo.

O grande sucesso do Duolingo está nas suas estratégias de gamificação e na acessibilidade do aprendizado, tornando o processo divertido e memorável.

Outras marcas internacionais também se destacam:

Google : Fundamental para a tecnologia e informação, tornando-se indispensável para a vida de milhões de brasileiros.

Nike: Sinônimo de inovação e estilo no mundo esportivo, a marca ressoa fortemente com a juventude e os amantes de esportes.

Essas marcas mostram que ter presença física ou comercial é importante, mas conquistar o emocional e cultural do público é ainda mais decisivo.

Método de avaliação: Brand Momentum Index (BMI) das marcas mais influentes do Brasil

Para medir a influência das marcas, a Design Bridge utilizou o Brand Momentum Index (BMI), que avalia três aspectos principais:

Impacto emocional : o quanto a marca gera identificação e engajamento com seu público.

Relevância cultural : a conexão da marca com tendências e valores locais.

Crescimento e inovação: a capacidade de evoluir em produtos e serviços, mantendo-se sempre atual.

Esse índice permite uma visão mais abrangente do que só números de vendas, focando na percepção do consumidor e nos impactos sociais e culturais que a marca gera.

Tendências de influência no Brasil e no mundo: marcas influentes em foco

O estudo também revelou algumas tendências importantes para o universo das marcas influentes:

Digitalização como diferencial : marcas com presença forte na internet, como Nubank e Duolingo, conseguem criar um vínculo mais forte com os consumidores.

Propósito e responsabilidade social : empresas que se alinham a causas sociais e ambientais tendem a ser mais bem-vistas e admiradas.

Inovação constante : manter-se atualizado e oferecer experiências únicas é essencial para atrair a atenção do público.

Gamificação: incorporar elementos lúdicos na experiência do usuário aumenta a fidelização, como faz o Duolingo.

Essas tendências mostram que a influência de uma marca não surge apenas da qualidade ou preço, mas da capacidade de gerar experiências reais e significativas.

Compreender quais marcas são as mais influentes no Brasil traz insights valiosos para empresas e profissionais de marketing. Algumas lições importantes incluem:

Investir em experiências digitais inovadoras amplia a relevância e a lealdade dos consumidores.

A comunicação clara e um propósito social positivo aumentam o engajamento.

Adaptar produtos e lançamentos às tendências culturais fortalece a imagem da marca.

Criar uma narrativa inspiradora, com valores bem definidos e experiências coerentes, reforça a influência e a percepção positiva.

Marcas como Nubank, Natura e Duolingo mostram que o caminho para construir uma presença forte e duradoura envolve inovação, empatia e uma conexão real com o público.