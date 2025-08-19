Samuel de Assis e Miguel Falabella começam gravações de Três Graças

Miguel Falabella e Samuel de Assis Gravando "Três Graças"

Miguel Falabella e Samuel de Assis já estão em estúdio gravando cenas da próxima novela das nove da Globo, intitulada "Três Graças". A estreia está marcada para o dia 20 de outubro e a novela vai substituir "Vale Tudo".

Na trama, Miguel Falabella interpretará Kasper, um proprietário de galeria de arte. Ele está casado com João Rubens, papel de Samuel de Assis, e juntos criam a filha adotiva, Maggye, interpretada por Mell Muzillo. O casal vive um dia a dia sofisticado no mundo das artes, além de serem sócios nos negócios.

João é descrito como um homem elegante e culto, sempre incentivando Maggye a estudar e a buscar novos aprendizados. Por outro lado, Kasper possui uma personalidade mais controversa, se relacionando frequentemente com pessoas influentes e mantendo vínculos com os vilões da história, Arminda, interpretada por Grazi Massafera, e Santiago Ferretti, vivido por Murilo Benício.

A dinâmica familiar do casal é desafiada com a chegada de Lucy, sobrinha de Kasper, interpretada por Daphne Bozaski. Após perder os pais em um acidente, Lucy se muda para a casa dos tios. No entanto, seu comportamento gera desconfiança; ela começa a roubar itens do antiquário da família e coloca a culpa em Maggye. Além disso, Lucy demonstra preconceito em relação à prima, dizendo que Maggye "não tem o mesmo sangue da família". Esse embate promete momentos intensos e complexos na narrativa, que explora temas como convivência e preconceito.

Enredo de “Três Graças”

A novela se passa em Chacrinha, uma comunidade fictícia na Brasilândia, e foca na vida de três mulheres da mesma família: Lígia, de 46 anos, Gerluce, de 31, e Joélly, de apenas 15. Todas elas engravidaram na adolescência e tiveram que abrir mão de seus próprios sonhos. Enquanto tentam proteger Joélly de seguir o mesmo caminho, a família se vê enredada em um escândalo de corrupção.

O vilão Santiago Ferretti se beneficia da venda de medicamentos falsificados através de sua fundação, o que impacta negativamente a saúde de Lígia. Em busca de justiça, Gerluce planeja um roubo contra Santiago, mas se vê dividida entre a vingança e o amor por um policial íntegro, Paulinho Reiz.

"Três Graças" promete combinar drama familiar, críticas sociais e dilemas éticos, ambientando sua história na periferia de São Paulo.